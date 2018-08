TEST: JBL Reflect Contour 2

Trudno wyobrazić sobie trening bez muzyki lub audiobooków. Równie trudno jest jednak ćwiczyć w ograniczających zakres ruchów przewodowych słuchawkach lub nausznych konstrukcjach, które bez przerwy spadają z głowy. Na szczęście miłośnicy muzyki mogą zaopatrzyć się w dedykowane słuchawki sportowe, na przykład JBL Reflect Contour 2.

Propozycja JBL zaprojektowana jest z myślą o intensywnych treningach. Za ich dobrą „przyczepność” do małżowiny odpowiadają specjalne nakładki Freebit (w kilku wymiennych rozmiarach) oraz zakładane za ucho haczyki. Dzięki nim słuchawki pozostają w uszach nawet podczas jogi. Przetworniki zamknięte są w odpornej na zalanie i zapocenie aluminiowej obudowie. Łączący słuchawki przewód wykonany jest z odblaskowego materiału – spokojnie można je zabrać także na wieczorną przebieżkę.

JBL Reflect Contour 2 charakteryzują się zbalansowanym brzmieniem o wyraźnych detalach. Muzyka brzmi dynamicznie i głęboko, chociaż basy czasem potrafią zostać przytłumione przez resztę miksu. Zastrzeżeń nie mam też co do jakości odtwarzania audiobooków, gdzie głosy lektorów zdecydowanie wybijają się ponad efekty dźwiękowe.

Na plus zasługuje również wbudowany mikrofon do połączeń telefonicznych i pojemna bateria. Dzięki niej jedno ładowanie zapewni do 10 godzin odsłuchu. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie nabrałem ochoty na trening. Do zobaczenia na siłowni!

Cena 430 PLN