Premiera Samsung Galaxy Note 9

Długo czekaliśmy na ten moment i wreszcie się doczekaliśmy – Samsung zaprezentował tegoroczną edycję flagowego smartfona Samsung Galaxy Note. Oznaczone liczbą porządkową 9 urządzenie na pierwszy rzut oka nie różni się od zeszłorocznej wersji, ale jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach.

Galaxy Note 9 jest minimalnie krótszy i szerszy niż poprzednik, waży także nieco więcej. Phablet otrzymał ekran Quad HD+ Super AMOLED o rozdzielczości 2960 x 1440 i przekątnej 6,4 cala. Wewnątrz Samsung umieścił procesor Exynos 9810 (w wersji na rynek amerykański Snapdragona 845), układ graficzny Adreno 630, 6 lub 8 GB RAM, 128 lub 512 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię o pojemności 4 000 mAh. Znajdą się w nim również głośniki stereo sygnowane przez AKG i moduł GPS.

Telefon został wyposażony w znany z Galaxy S9/S9+ aparat fotograficzny z szerokokątnym obiektywem 12 Mpix o zmiennej jasności przysłony i teleobiektywem 12 Mpix f/2.4. Potrafi on nagrywać wideo w jakości 4K i prędkości 60 kl./s. Selfie wykonamy za pomocą 8-megapikselowego aparatu przedniego o jasności f/1.7. Nie potwierdziły się plotki dotyczące zintegrowanego z ekranem czytnika linii papilarnych – zamiast niego mamy dobrze znany tylny czytnik umieszczony pod aparatem.

Największą nowością zaprezentowaną wraz z Galaxy Note 9 jest niewątpliwie S Pen. Teraz nie tylko napiszemy nim notatkę, ale również wykorzystamy go jako pilot sterowania. Ryski został wyposażony w moduł Bluetooth Low Energy, który umożliwia mu zdalną komunikację ze smartfonem w odległości do 15 metrów. Posłuży on do robienia zdjęć i nagrywania filmów, sterowania aplikacją muzyczną lub zmiany slajdów w prezentacji. Bateria rysika starcza na około 30 minut lub 200 kliknięć i automatycznie doładowuje się po schowaniu S Pena do telefonu. Ponadto stylus jest teraz bardziej precyzyjny i czulszy na nacisk.

Od wczoraj Samsung Galaxy Note 9 dostępny jest w przedsprzedaży; do sklepów wejdzie 24 sierpnia. Najniższa wersja konfiguracyjna telefonu będzie kosztowała 4 299 PLN, a za najbardziej wypasiony telefon zapłacimy 5 399 PLN. Zamówienie Galaxy Note 9 w przedsprzedaży będzie wiązało się z szeregiem bonusów, w tym gwarantowanym zwrotem w promocji Samsung Odkup o wartości 400 PLN lub 800 PLN dla posiadaczy poprzednich edycji Galaxy Note.