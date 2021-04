TEST: JBL Charge 5

Ostatnimi czasy huczne domówki stały się rzadkością – „kilkanaście osób pod jednym dachem” nie oznacza już dobrej zabawy, ale potencjalne zagrożenie epidemiologiczne. Jeśli mamy ochotę wyrwać się gdzieś ze znajomymi, lepiej wsiąść za kierownicę i udać się z dala od cywilizacji. Udźwiękowienie takiej plenerowej imprezy powinniśmy powierzyć odpowiednio wytrzymałemu sprzętowi, na przykład Charge 5 od JBL.

Charge 5 to kompaktowy głośnik Bluetooth z gatunku tych niezniszczalnych. Pokryta wytrzymałym, gumowanym tworzywem obudowa jest wodoodporna i pyłoszczelna w klasie IP67; gumowe pierścienie boczne zapewniają dodatkową ochronę pasywnym radiatorom.

Urządzenie nie należy do najcięższych, ale jest przyjemnie stabilne. Naładujemy je za pomocą USB-C – nareszcie! – a pod zaślepką znajduje się także port USB-A, dzięki któremu zamienimy głośnik w powerbank dla urządzeń mobilnych. Warto wspomnieć, że jedno ładowanie starcza na około 20 godzin słuchania przy średniej głośności; to niezły wynik, pozwalający na rozkręcenie niejednej imprezy.

Jako pierwszy model w serii, Charge 5 otrzymał wsparcie dla Bluetooth 5.1, co poprawiło stabilność połączenia ze smartfonem. Oddalenie się od głośnika na około 10 m nie powoduje przerwania odtwarzania, chociaż jeśli pomiędzy telefonem a urządzeniem znajdzie się betonowa ściana, do muzyki czasami wkradają się szumy i zakłócenia. Dodatkowo kompatybilne propozycje JBL możemy połączyć w jeden system dźwiękowy za pomocą technologii PartyBoost.

Wewnątrz wytrzymałej obudowy głośnika znajdują się dwa przetworniki – jeden niskotonowy, o specjalnie dostosowanym kształcie i wysokim skoku, oraz jeden tweeter – którym towarzyszą wspomniane już pasywne radiatory. Konfiguracja ta daje łącznie 40 W mocy i charakterystyczny dla JBL basowy, wesoły profil dźwiękowy.

Brzmienie Charge 5 jest przy tym bardziej precyzyjne od poprzednich modeli z serii, lepiej zbalansowane i pełniejsze. Bardzo dobrze słychać to w rockowych utworach, na przykład tych z nowego krążka Evanescence: wokale brzmiały melodyjnie i płynnie, ładnie wyróżniając się na tle szczegółowo oddanej sekcji rytmicznej i pozostałych instrumentów. Charakterystyka ta średnio pasuje do niektórych gatunków, w szczególności tych bazujących na chłodnych, industrialnych klimatach, ale cóż, muzyka noise’owa przeważnie nie jest imprezowym hitem. Dużym plusem okazał się także fakt, że sprzęt grał głośno i wyraziście niezależnie od poziomu głośności, co nie zawsze bywa regułą w przypadku przenośnych urządzeń Bluetooth.

To miłe, że JBL nie spoczęło na laurach – nowa odsłona lubianej serii Charge pozytywnie zaskoczyła nas pod względem brzmienia i funkcjonalności.

Specyfikacja