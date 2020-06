TEST: Jade Audio EW1 by FiiO

Jeszcze kilka lat temu słuchawki bezprzewodowe szokowały ceną. Dziś tanie modele stały się codziennością, jednak w parze z korzystną ceną bardzo często idzie kiepskie wykonanie i słabe brzmienie. FiiO to jeden z tych nielicznych producentów, którym konsekwentnie udaje się tworzyć przystępne portfelowi, wysokiej jakości produkty audio. Sprawdźmy, czy udało im się wyjść zwycięsko także ze starcia z technologią true wireless.

Przyznam, że po odpakowaniu słuchawek miałem dość mieszane uczucia. Etui ładujące, chociaż lekkie i solidne, wyglądało raczej jak plastikowa zabawka niż poważny sprzęt audio. Zdecydowanie lepiej prezentują się same wkładki douszne, wyposażone w błyszczące panele dotykowe i okrągłe, silikonowe końcówki. Chociaż są one stosunkowo grube, nie miałem problemów z wygodnym umieszczeniem ich w uszach. W ruchu słuchawki pozostawały na swoim miejscu; dzięki wodoodporności IPX5 można spokojnie zabrać je na trening. Sam odbyłem w nich sesję domowego cardio, podczas której ani razu nie musiałem poprawiać wkładek.

Mimo niskiej ceny, Jade Audio EW1 zostały wyposażone w moduł Bluetooth 5.0 i wsparcie dla kodeka aptX. Dzięki temu grają o niebo lepiej niż typowe tanie słuchawki true wireless, co słychać od pierwszej nuty. Dźwięk brzmi wielowymiarowo, ciepło i głęboko, z energetyzującymi, mocnymi basami i barwną średnicą. Tony wysokie są wyraźne i czyste, chociaż niezbyt wyeksponowane. Jade Audio EW1 charakteryzuje się szeroką, wciągającą sceną dźwiękową, dobrze radzącą sobie nawet z trudnym materiałem: orkiestrowymi aranżacjami, wersjami koncertowymi czy muzyką filmową. Miło słuchało mi się na nich również podcastów – głosy prowadzących brzmiały naturalnie i czysto.

Do sterowania pracą wkładek służą wspomniane już panele dotykowe. Są one wrażliwe na dotyk, przez co kilka razy zdarzyło mi się niechcący przerwać odtwarzanie lub zwiększyć poziom głośności. Sam system gestów jest dość prosty do opanowania: jedno wciśnięcie przycisza lub podgłaśnia utwór, dwa szybkie stuknięcia w prawąw kładkę pauzują i wznawiają muzykę, a dwa na lewej przywołują asystenta głosowego. Ta ostatnia funkcja również jest warta uwagi, ponieważ Jade Audio EW1 otrzymały mikrofony z funkcją eliminacji hałasu cVc, która usuwa szumy z połączeń głosowych. Nie jest to co prawda pełne ANC, ale w praktyce bezbłędnie wyłapuje głos spośród odgłosów otoczenia.

Jedno ładowanie starcza na około 6-7 godzin słuchania muzyki, a etui pozwala uzupełnić je jeszcze trzykrotnie; poziom naładowania akumulatora wskazuje pojedyncza, migająca dioda. Niestety, do ładowania zamiast USB-C otrzymujemy jedynie złącze MicroUSB, przez co pełne uzupełnienie baterii trwa ponad dwie godziny. W tak niskiej cenie nie ma co jednak narzekać na drobiazgi – Jade Audio EW1 to naprawdę dobry sprzęt.

Specyfikacja