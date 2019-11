TEST: Jabra Evolve 65t

Pamiętacie jeszcze amerykańskie filmy sprzed dekady lub dwóch, w których nieodłącznym gadżetem każdego wysoko postawionego biznesmena była słuchawka w uchu? Obecnie prawdziwie bezprzewodowe słuchawki są dla wielu osób nieodłącznym elementem codziennej pracy; dzięki nim zawsze możemy pozostać w kontakcie ze współpracownikami, partnerami biznesowymi i rodziną. Evolve 65t to słuchawki, które według obietnic producenta sprostają wszystkim trudom biurowego życia – sprawdźmy, czy tak jest naprawdę.

Nowy sprzęt Jabry został oparty na święcącym rynkowe tryumfy modelu Elite 65t. Pod względem wizualnym ich konstrukcja jest właściwie identyczna: to wciąż lekkie, wygodne wkładki douszne, które pozostawały na miejscu, gdy spacerowałem z telefonem z miejsca na miejsce. Są one wodoodporne, więc nadają się również na siłownię.

Zmiany dotyczą przede wszystkim wytrzymałości akumulatora i jakości połączeń telefonicznych. Jedno ładowanie Evolve 65t starcza na 4,5-5 godzin pracy, a etui pozwala wydłużyć ten czas trzykrotnie. Dodatkowy czas pracy można uzyskać, korzystając z tylko jednej słuchawki naraz; w tym trybie co prawda nie możemy cieszyć się bardzo dobrym pasywnym wyciszeniem, ale przy rozmowach telefonicznych zdawał on egzamin.

To właśnie jakość transmisji dźwięku podczas rozmów jest największym atutem Evolve 65t. Słuchawki zostały wyposażone w układ czterech mikrofonów, które dokładnie zbierają głos i odfiltrowują hałasy otoczenia. Nawet podczas dzwonienia z zatłoczonej ulicy moi rozmówcy nie musieli prosić mnie o powtórzenie tego, co mówiłem – głos docierał do nich czysto i stabilnie. Również i ja nie miałem problemu z ich usłyszeniem i zrozumieniem.

Klarowny, precyzyjny dźwięk przydał się także w chwilach, gdy akurat nie musiałem z nikim rozmawiać przez telefon i mogłem popracować w rytmie muzyki; Evolve 65t nieźle oddają dynamikę różnych rodzajów muzyki i dostarczają miłego, ciepłego brzmienia, które można dostosowywać w aplikacji mobilnej Jabra Sound+. Warto nadmienić, że słuchawki otrzymały certyfikację Unified Communications, która potwierdza ich zgodność z najpopularniejszymi komunikatorami wykorzystywanymi w biznesie, przede wszystkim popularnym Skype for Business.

Do Evolve 65t został dołączony moduł USB, który umożliwia ich jednoczesne parowanie z dwoma urządzeniami. Dzięki temu mogłem płynnie przełączać się pomiędzy prowadzeniem rozmów przez telefon i telekonferencji przez Skype’a. Proces ten jest szybki, ale słuchanie „przez USB” powoduje niewielką utratę jakości dźwięku, znikomą podczas dzwonienia, ale zauważalną w trakcie słuchania muzyki. To jednak nie zmienia faktu, że Evolve 65t to doskonały wybór dla osób, które muszą być zawsze w kontakcie.

Specyfikacja