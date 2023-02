TEST: Insta360 Link

Rozmowy wideo są o wiele bardziej powszechne niż kiedyś, a to oznacza, że więcej z nas szuka jednej z najlepszych kamer internetowych niż kiedykolwiek wcześniej – a Insta360 Link obsługująca 4K z pewnością ma wystarczająco wiele, aby zasłużyć na wzmiankę w tej dyskusji.

Dzięki 3-osiowemu gimbalowi jest to kamera internetowa, która może podążać za tobą obiektywem po pokoju i utrzymywać ostrość przez cały czas, a także rejestrować wszystko w rozdzielczości 4K. Będzie działać z niemal każdą aplikacją do połączeń wideo, pojawiając się w razie potrzeby jako opcja kamery internetowej w systemie Windows lub macOS.

Niezależnie od tego, czy szukasz jednej z najlepszych dostępnych kamer do wideokonferencji, czy po prostu potrzebujesz czegoś do rozmów jeden na jeden, Insta360 Link ma wiele do zaoferowania – i cenę, która odpowiada wysokiej jakości wideo i liczbie funkcji.

Byłem zaskoczony, jak mała jest Insta360 Link, kiedy ją po raz pierwszy zobaczyłem: z zamkniętą podstawą ma wymiary zaledwie 63 x 35 x 45 mm i waży 106 g, więc można ją nieomalże ukryć w dłoni. Wykonana została głównie z czarnego plastiku, a wokół podstawy biegnie zgrabny mały pasek świetlny. W pudełku z kamerą znajduje się kabel USB-C na USB-C oraz adapter USB-C na USB-A.

Kamera obsługuje funkcję plug-and-play w obu systemach operacyjnych, ale aby naprawdę w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, trzeba ściągnąć jego aplikację – w ten sposób uzyska się dostęp do wszystkich kluczowych funkcji. Software momentami mógłby być lepiej przemyślany, ale jego obsługa jest prosta. Nie tylko łączyłem się za jego pomocą na zoomowych konferencjach, ale także nagrywałem vlogowe klipy.

Kiedy już wypróbujesz model premium, taki jak Insta360 Link, trudno jest wrócić do uboższych rozwiązań

Insta360 Link oferuje rozdzielczość 4K (3840×2160 px) dla wideo i zdjęć, ma też automatyczne śledzenie głowy, tułowia lub całego ciała (przydatne w przypadku filmów z jogą, które możesz chcieć opublikować na YouTubie), można ją również kontrolować za pomocą gestów dłoni — na przykład ułóż dłoń w kształt litery „L”, aby włączyć zoom.

Testowałem kamerę w różnych wariantach, a jakość obrazu była na najwyższym poziomie przez cały czas – zwłaszcza wyrazistość i płynność wideo. Funkcja automatycznego śledzenia jest szybka w działaniu, prawie tak jak ustawianie ostrości. Urządzenie dobrze radzi sobie w warunkach słabego oświetlenia, a także z zachowaniem równowagi kolorów. Zdolność aparatu do zbierania dźwięku nie jest tak dobra, ale nadal zadowalająca.

W oprogramowaniu można podciągnąć elementy związane z jasnością czy kontrastem, a także zapisać ustawienia wstępne. Dostępny jest tryb, który rozpoznaje tablicę w kadrze i ustawia ją w odpowiedniej pozycji, aby osoby oglądające lepiej ją widziały. Jeśli jest coś, do czego potrzebujesz kamery internetowej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Insta360 Link może to zrobić.

Pewnie możesz myśleć, że twoja obecna kamera internetowa robi wszystko, czego potrzebujesz, i może nie musisz płacić za nic więcej – ale kiedy już wypróbujesz model premium, taki jak Insta360 Link, trudno jest wrócić do uboższych rozwiązań. To, co wydaje się zbędnymi dodatkami, od automatycznego śledzenia po zdolność radzenia sobie w różnych sytuacjach oświetleniowych, szybko staje się niezbędnym elementem, bez którego ciężko sobie wyobrazić kolejne połączenie czy nagranie.

Kamera będzie szczególnie atrakcyjna dla każdego, kto zarabia na prezentacjach, bez względu na to, czy prowadzi zajęcia taneczne z domu, spędza czas na korepetycjach, czy też ma zespół pracowników, którymi musi kierować. To naprawdę znaczące ulepszenie i najlepsza obecnie kamera na rynku, która oferuje zaawansowane funkcje za wysoką cenę.

I nie ma wątpliwości, że Insta360 Link jest droga – możesz pomyśleć o wszystkich innych rzeczach, które możesz kupić za tę samą kwotę. Jeśli jednak mieści się w twoim budżecie, to ma wszystko, aby uzasadnić cenę, i jest to zaawansowany gadżet, który będzie ci dobrze służył przez wiele lat. Po prostu upewnij się, że rzeczywiście potrzebujesz wszystkich funkcji, które oferuje.

Specyfikacja