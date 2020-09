TEST: Hyundai i30 Wagon

Na rynku europejskim i30 to niekwestionowany król oferty Hyundaia – w tym kompakcie jest coś, co przyciąga kierowców jak magnes. W tym roku koreański producent postanowił nieco odświeżyć swój hit sprzedażowy. Faceliftingowi poddane zostały wszystkie wersje samochodu. Dziś zasiądziemy za kierownicą i30 w wersji kombi i przekonamy się, co tak naprawdę uległo zmianie.

Koreańskie auta charakteryzują się unikatowym wzornictwem, jakby stworzonym z myślą o rynku europejskim. Nowy i30 Wagon nie odbiega od standardu, do jakiego przyzwyczaił nas producent: to elegancki samochód ozdobiony wydłużonymi reflektorami i przetłoczeniami rzeźbiącymi jego linię. Najwięcej zmian zauważymy z przodu i tyłu, gdzie widać inspiracje sportowe – drapieżna, szeroka atrapa i aerodynamiczny tył prezentują się atrakcyjnie i elegancko. Taki charakter egzemplarza testowego podkreślał metaliczny lakier Silky Bronze, dzięki któremu samochód zdawał się lekko mienić w słońcu.

Specjalnej rewolucji nie znajdziemy natomiast w środku. Wnętrza i30 (i w ogóle większości Hyundaiów) mają praktyczny charakter, są wygodne i estetyczne, ale także niezbyt awangardowe. Klasycznym zegarom towarzyszy niewielki wyświetlacz 3,5 cala, a w centrum deski rozdzielczej znajduje się duży ekran systemu infotainment. Nie do końca przypadły nam do gustu wirtualne „przyciski” do jego obsługi: błyszczące wykończenie przyciąga odciski palców jak magnes. Interfejs systemu jest intuicyjny, a dzięki wsparciu dla Apple CarPlay i Android Auto możemy łatwo podłączyć do niego smartfona.

Poza tym i30 Wagon urzekł nas tak samo pojemnym i komfortowym wnętrzem jak w poprzednich generacjach. Miejsca w kabinie jest pod dostatkiem – przy maksymalnie odsuniętych fotelach kierowcy i pasażera z tyłu wciąż znajdzie się wystarczająco dużo przestrzeni, by wygodnie posadzić osobę dorosłą. Niewątpliwą przyjemność sprawiło nam także siedzenie na sprężystych, dobrze wyprofilowanych fotelach.

W kufrze otrzymujemy do dyspozycji 602 l miejsca na bagaże – imponująco dużo jak na segment C. Kilka dużych walizek to dla i30 Wagona żaden problem. Siedzenia kanapy można złożyć na płasko, powiększając dostępną przestrzeń do 1650 l; minusem jest jedynie dość wysoki próg załadunku.

Największa rewolucja odbyła się pod maską samochodu: poliftingowe wersje otrzymały całkowicie nowe jednostki. My testowaliśmy wariant z 1,6-litrowym Dieslem o mocy 115 KM, któremu towarzyszyła skrzynia manualna. Jazda takim i30 Wagonem jest stateczna, zrównoważona i pewna. Silnik zapewnia dużą dynamikę manewrowania, jednocześnie lekko „temperując” wszystkie wyścigowe zakusy, a manual o precyzyjnych przełożeniach zapewnia doskonałą kontrolę nad zachowaniem samochodu. Spalanie kształtuje się na średnim poziomie 5,6 l, a w mieście wskakuje powyżej „szóstki”. Układ kierowniczy został dobrze dopasowany do charakterystyki auta, pozwalając natychmiast wyczuć je na zakrętach i podczas wykonywania manewrów. Kombiak od Hyundaia otrzymał także sprężyste zawieszenie, dobrze wybierające nierówności.

Samochód testowy należał do wersji Comfort, najwyższej dostępnej w Dieslu. Jej wyposażenie standardowe nie należy do najbogatszych: mamy tutaj system utrzymywania pasa ruchu, asystenta unikania kolizji czołowych i kamerę cofania, a w dodatkowych pakietach możemy dobrać także podgrzewane fotele przednie, nawigację z aktualizacjami MapCare i przednie światła LED. Inne ciekawe funkcje (na przykład monitor martwego pola czy inteligentny tempomat) zostały zarezerwowane dla dwóch kolejnych wersji silnikowych – benzyny i miękkiej hybrydy.

Ceny i30 Wagona w wersji z Dieslem i manualem zaczynają się od 86 100 PLN; za automatyczną skrzynię biegów zapłacimy dodatkowych 6 tysięcy. To dość wysoka cena jak na standardy segmentu C – droższy jest chyba tylko Volkswagen Golf Variant. Koreański kombiak broni się jednak wysokim poziomem komfortu, atrakcyjną stylistyką i relaksującym modelem jazdy.

Specyfikacja