TEST: Hoover Rhapsody

Posiadanie w domu pupila to czysta radość… no, może nie zawsze czysta. Psy i wychodzące koty mają tendencję do przynoszenia na łapach różnych zanieczyszczeń i rozprowadzania ich po całym domu. Wszędobylska sierść naszych podopiecznych może powodować alergizację domowników, nie wspominając nawet o tym, jak męczące jest jej sprzątanie. Odkurzacz Hoover Rhapsody RA22PTG 011 dedykowany jest właśnie miłośnikom zwierząt. Sprawdźmy, jak sprawuje się w praktyce.

Jak na urządzenie bezworkowe przystało, Rhapsody RA22PTG 011 jest prościutki w obsłudze. Odkurzacz waży jedynie 2,5 kg, a naszych ruchów nie krępują żadne przewody. Na plus należy zaliczyć wysoką jakość wykonania urządzenia – jest ono stabilne i dobrze wyważone, dzięki czemu w trakcie sprzątania można bez obawy odstawić sprzęt na bok i nie bać się o jego los. Konstrukcja jest poręczna, a dołączona do zestawu mini turboszczotka pozwala na dokładne wysprzątanie nawet najciaśniejszego kąta. Odkurzacz można oczywiście „przetransformować” do postaci ręcznej. Za jej pomocą wygodnie wyczyścimy meble i wnętrze auta.

Rhapsody RA22PTG 011 oferuje nam dwa główne tryby sprzątania – dywanowy i do podłóg twardych – oraz włączane na żądanie turbo. Jedno ładowanie trwa pięć godzin i dostarcza urządzeniu mocy na 35 minut sprzątania. Nie brzmi to zbyt imponująco, ale jeśli weźmiemy pod uwagę moc ssania odkurzacza, okaże się, że w tym czasie bez problemu wysprzątamy dwupokojowy lokal z kuchnią i łazienką.

Odkurzanie jest dokładne. Pojedyncze przejechanie szczotką po podłodze lub wykładzinie, wystarcza na usunięcie większości zabrudzeń. Większy problem stanowią zaplątane we włókna dywanu długie włosy, ale z nimi poradzi sobie tryb turbo. Wygodny system prowadzenia umożliwia dokładne dotarcie do zakamarków pomieszczenia. Fajną opcją jest także możliwość zdecydowania, czy wolimy włączać i wyłączać odkurzacz za pomocą jednego naciśnięcia przycisku Start, czy też trzymać palec na przycisku.

Na koniec przyjrzyjmy się temu, jak Rhapsody RA22PTG 011 poradził sobie z zabrudzeniami, z myślą o których został zaprojektowany. Urządzenie testowane było w dwóch mieszkaniach – jednym z psem, drugim z kotem. W obydwu przypadkach sprawdziło się bez zarzutu. Nawet duże kępki sierści „wgniecione” w wykładzinę ustępowały specjalnej turboszczotce. Włosów, które wplątywały się we włókna szczotki, było niewiele. Na dodatek odkurzacz jest bardzo cichy, dzięki czemu nie stresuje zwierząt.

Hoover Rhapsody RA22PTG 011 to bardzo dobry odkurzacz do małych i średnich mieszkań. Jeśli twój pupil należy do tych zwierzaków, które zostawiają dookoła tyle samo sierści, co noszą na grzbietach, na pewno zaprzyjaźnisz się z tym sprzętem.

SPECYFIKACJA