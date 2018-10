Snapdragon 675 ze wsparciem dla trzech aparatów

Linia budżetowych procesorów mobilnych Qualcomm Snapdragon 600 powiększyła się o kolejnego członka. Model oznaczony numerem porządkowym 675 otrzymał wsparcie dla wielu funkcji znanych z flagowej serii 800, w tym potrójnego aparatu fotograficznego.

Procesor Snapdragon 675 przeznaczony jest dla urządzeń ze średniej półki zaprojektowanych do celów gamingowych. Posiada on dwa główne rdzenie o częstotliwości taktowania 2 GHz, którym towarzyszy sześć wydajnych rdzeni 1,78 GHz. To pierwszy podzespół wykonany w architekturze Kryo 460 11 nm. Towarzyszy mu układ graficzny Adreno 612 umożliwiający osiągnięcie do 60 kl./s w wielu tytułach mobilnych, wydajny modem X12 LTE o prędkości do 600 Mb/s oraz zestaw narzędzi do optymalizacji działania telefonu podczas wymagających zadań, na przykład gier.

Według Qualcomm Snapdragon 675 charakteryzuje się o 30% lepszą wydajnością podczas grania i o 35% szybszym przeglądaniem stron internetowych. Poza tym procesor posiada wsparcie dla potrójnych aparatów fotograficznych, systemów odblokowywania telefonu twarzą i obsługę Quick Charge 4+.

Pierwsze smartfony z nowym podzespołem powinny trafić na rynek w pierwszym kwartale 2019 roku. Qualcomm zapowiada, że to nie jedyna ważna premiera, która czeka nas za rok – w sprzedaży mają być dostępne przynajmniej dwa flagowce wyposażone w sygnowany przez nich moduł 5G. Nie wiemy, którzy producenci zdecydują się na ten odważny krok, ale podobno jeden z nich ma mieć premierę w pierwszej połowie roku, a drugi w jego ostatnich miesiącach.