TEST: GoPro HERO7 Black

Pamiętam jeszcze czasy pierwszych kamer sportowych, za pomocą których robiło się radośnie trzęsące się filmy o dyskusyjnej jakości – rany, ale to wtedy był szpan. Teraz nagrania wykonane tymi urządzeniami mogą spokojnie rywalizować z tymi zrealizowanymi za pomocą profesjonalnych aparatów fotograficznych. HERO7 Black to najbardziej zaawansowana kamera sportowa na rynku – przyjrzyjmy się jej nieco bliżej.

Z wyglądu HERO7 Black przypomina wcześniejsze propozycje GoPro, dzięki czemu pasuje do akcesoriów przeznaczonych dla kamer z poprzedniej generacji. Jak zawsze jest ona fabrycznie wodoszczelna do głębokości 10 metrów, odporna na upadki i wyposażona w szereg trybów. Brzmi nieźle. Umiejętności takiego sprzętu najlepiej sprawdzić jednak w praktyce, dlatego wyciągnąłem z piwnicy rower, przymocowałem do niego kamerę i wybrałem się na szlak.

Przede wszystkim należy pochwalić jakość nagrywanego materiału. GoPro HERO7 Black wyposażona jest w możliwość kręcenia filmów w 4K i 60 kl./s z cyfrową stabilizacją obrazu HyperSmooth. Pozwala ona na złagodzenie przypadkowych potrząśnięć i drgnięć obrazu, jednocześnie zachowując terenowy charakter nagrania. W efekcie otrzymujemy realistyczne i płynne ujęcia, które dobrze wyglądają nie tylko na ekranie kamery. Stabilizacja działa także w innych trybach, w tym 1080p slow motion 120/100 kl./s czy TimeWarp do tworzenia filmów poklatkowych.

Sterowanie HERO7 Black jest wygodne i intuicyjne. Jeśli akurat mamy dostęp do ekranu dotykowego, możemy zmieniać ustawienia kamery za pomocą przejrzystego interfejsu. Możemy również korzystać z komend głosowych (w 14 językach) do inicjowania funkcji kamery (np. GoPro start recording).

Nowością jest tutaj ciekawy tryb portretowy, który testowałem podczas pieszej wycieczki. Jest on przeznaczony przede wszystkim do prowadzenia transmisji na żywo przez Facebook Live lub nagrywania materiału na inne portale społecznościowe. Kamera ma także opcję SuperPhoto, za pomocą której możemy robić zdjęcia o jakości porównywalnej z tą osiąganą przez tegoroczne smartfonowe flagowce. Dzięki funkcji QuikStories w aplikacji Quik, wszystkie materiały nakręcone HERO7 Black można zsynchronizować z telefonem i w łatwy sposób udostępnić znajomym w postaci gotowego filmu video.

W jasnym, dziennym świetle, kamera sprawdza się znakomicie, ale jak radzi sobie ona z gorszymi warunkami? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, zabrałem HERO7 Black na basen. Okazuje się, że zarówno jakość filmów, jak i ich stabilność, pozostała właściwie bez zmian – ujęcia nadal były płynne i wyraźne, nawet te podwodne.

W trybie 4K60 bateria starcza na nakręcenie około 50 minut materiału, a w razie potrzeby można doładować ją za pomocą ładowarki USB-C.

Jeśli szukasz wielofunkcyjnej, profesjonalnej kamery sportowej, naprawdę nie mogłeś trafić lepiej. GoPro HERO7 Black szybko stanie się nieodłącznym towarzyszem twoich sportowych eskapad.

