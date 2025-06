TEST: eufy Omni E25

eufy Omni E25 to kompletny robot sprzątający z zaawansowaną stacją bazową, która zarządza zarówno czystą, jak i brudną wodą. Podobnie jak topowe modele tej marki, E25 został wyposażony w system HydroJet – innowacyjne rozwiązanie do mycia i samooczyszczania mopa w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mop jest stale czysty podczas pracy. Do tego dochodzi imponująca siła ssania 20 000 Pa, co stawia ten model w czołówce urządzeń dostępnych na rynku.

Na górze robota znajduje się przezroczysta pokrywa, którą można zdjąć, aby uzyskać dostęp do wewnętrznych elementów. Urządzenie korzysta z systemu iPath Laser Navigation, zapewniającego precyzyjne mapowanie przestrzeni. Obok umieszczono przycisk, dzięki któremu można wyjąć zbiornik na wodę oraz worek na kurz – choć nie jest to konieczne, ponieważ stacja bazowa automatycznie opróżnia pojemniki. Jest to raczej udogodnienie, które ułatwia konserwację i wymianę elementów.

Robot został wyposażony w zestaw czujników dookoła obudowy, kamerę oraz przednie światło LED, które pomaga w nawigacji po ciemnych pomieszczeniach i pod meblami – również w omijaniu przeszkód w warunkach słabego oświetlenia.

Od spodu znajdziemy dwie szczotki boczne, co jest rzadkością – większość testowanych przeze mnie robotów ma tylko jedną. Dzięki temu E25 skuteczniej zgarnia kurz do środka. Centralnie umieszczono szczotki DuoSpiral Detangle, które zapobiegają wplątywaniu się włosów. Nie zabrakło również rolkowego mopa o długości 29 cm, obracającego się 360 razy na minutę i wywierającego nacisk 1,5 kg, co pozwala na dokładniejsze szorowanie podłóg. Mop łatwo wyjąć w celu czyszczenia lub wymiany.

Pierwsze uruchomienie robota jest wyjątkowo proste. Wszystko jest dokładnie oznaczone, a instrukcja obsługi w pudełku prowadzi użytkownika krok po kroku.

Dodanie E25 do aplikacji eufy również nie sprawia trudności. Wystarczy zeskanować kod QR z instrukcji lub znaleźć aplikację samodzielnie w sklepie App Store / Google Play. Po założeniu konta, należy dodać urządzenie z listy, a aby rozpocząć parowanie, przytrzymać jednocześnie dwa przyciski na obudowie przez 3 sekundy, co aktywuje tryb Bluetooth.

Po dodaniu robota do aplikacji można rozpocząć pierwsze mapowanie. Robot szybko uczy się układu pomieszczeń – w teście pokonał 60 m² w 10 minut. Aplikacja pozwala korzystać z mapy w trybie 2D lub 3D i ustawić strefy zakazane.

E25 potrafi samodzielnie rozpoznać pomieszczenia, takie jak łazienki czy sypialnie. Po zakończeniu mapowania można je edytować i nazwać według uznania. Cały proces konfiguracji mapy zajął zaledwie 15 minut.

Omni E25 dysponuje siłą ssania 20 000 Pa, spotykaną głównie w topowych modelach, takich jak Saros 10R. W moich testach bez problemu usuwał drobne zanieczyszczenia zarówno z podłóg, jak i z dywanów.

Jedną z największych zalet Omni E25 jest system HydroJet

Podczas testów przeszkód – z zabawkami, krzesłami i kablami – robot radził sobie znakomicie. Dzięki iPath Laser Navigation i LED-owi z przodu, skutecznie omija przeszkody, również w ciemności. Rozpoznaje ponad 200 rodzajów obiektów.

Urządzenie ma również czujnik wykrywania zabrudzeń, który automatycznie dostosowuje moc ssania w zależności od poziomu zanieczyszczenia.

Jedną z największych zalet Omni E25 jest system HydroJet. Podobnie jak we wcześniejszych modelach eufy, mop jest czyszczony w czasie rzeczywistym – w przeciwieństwie do dużej części robotów na rynku, które jedynie ciągną brudną szmatkę po całym mieszkaniu.

HydroJet działa z prędkością 180 RPM, wykonując 360 obrotów na minutę przy użyciu dwóch wewnętrznych skrobaków. Po czyszczeniu mop wywiera 1,5 kg nacisku, co imituje intensywne szorowanie.

W teście mopowania, robot bez problemu usunął plamę z ketchupu za jednym przejazdem – bez śladów. Nadal funkcja mopowania nie może być głównym powodem zakupu robota sprzątającego, ale poczyniliśmy w tej kategorii ogromny postęp.

Na rynku poza testowanym E25 pojawił się również model E28. Główną różnicą między nimi jest stacja dokująca. E28 ma dodatkowy moduł FlexiOne – ręczny odkurzacz do czyszczenia miejsc niedostępnych dla robota, np. schodów czy kanap. E25 tej funkcji nie ma, więc będzie idealnym wyborem dla osób, które już posiadają osobne urządzenie do czyszczenia punktowego.

Oba modele oferują moc ssania 20 000 Pa i wyposażone są w baterię 5 200 mAh, zapewniającą do 180 minut pracy.

eufy Omni E25 to jeden z ciekawszych robotów sprzątających w swojej klasie. Za 3 700 PLN oferuje funkcje, które zazwyczaj znajdziemy w znacznie droższych modelach.

Robot świetnie radzi sobie z odkurzaniem i mopowaniem, a szczotki DuoSpiral sprawdzą się znakomicie w domach z zwierzętami. System HydroJet zapewnia wyjątkowo skuteczne mycie podłóg.

Połączenie 20 000 Pa mocy ssania, zaawansowanej technologii mopowania i intuicyjnej aplikacji czyni z eufy E25 Omni znakomitym wyborem dla każdego, kto chce zautomatyzować sprzątanie w swoim domu.

Specyfikacja

CENA 3 699 PLN

3 699 PLN MOC SSĄCA 20 000 Pa

20 000 Pa POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA KURZ 3 l

3 l OBSZAR DZIAŁANIA 200 m²

200 m² POZIOM HAŁASU 57 dB

57 dB WYMIARY 346 x 111 x 327 mm

346 x 111 x 327 mm WAGA 8,37 kg