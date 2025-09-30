TEST: Dyson V16 Piston Animal Submarine

Choć ostatnie modele bezprzewodowych odkurzaczy Dyson były bardzo udane, każda kolejna generacja jest odrobinę mocniejsza od poprzedniej, zamiast stanowić próbę przeprojektowania całego doświadczenia użytkownika. Dyson V16 Piston Animal Submarine zrywa z tym podejściem.

Model V16 Piston Animal Submarine to radykalnie odświeżone urządzenie, które zapewnia płynniejsze doświadczenie. Zaczyna się to już na etapie zakupu: dostępne są tylko dwie wersje – opisywany tu Dyson V16 Piston Animal Submarine oraz Dyson V16 Piston Animal. Różnica polega na tym, że wersja Submarine ma dodatkową końcówkę do mycia na mokro twardych podłóg, podobną do tej, którą znamy z Dyson V15s Detect Submarine. Poza tym obie wersje są identyczne, a końcówkę Submarine można też dokupić później.

Dodatkowe akcesoria – np. Car Cleaning Kit, Deep Cleaning Kit czy Extended Reach Kit – można również dokupić osobno. To dobre posunięcie, bo ułatwia decyzję przy zakupie, a potrzebne narzędzia można dobrać w miarę potrzeb.

Z zewnątrz Dyson V16 Piston Animal Submarine wciąż wygląda jak typowy Dyson, z charakterystyczną, kolorową osłoną cyklonów z tyłu. Jednak konstrukcja została odchudzona – jednostka ręczna waży tylko 2,14 kg, a cały odkurzacz z rurą i szczotką – 3,4 kg. Dzięki lepszemu wyważeniu V16 Piston Animal Submarine jest znacznie wygodniejszy, niezależnie od tego, czy odkurzamy samochód, podłogi, czy pajęczyny pod sufitem.

Mniejsze gabaryty oznaczają też mniejszy pojemnik na kurz, ale to nie problem – pojawił się nowy system kompresji. Wystarczy przesunąć suwak pod zbiornikiem, a tłok wewnątrz ugniata kurz, dzięki czemu realna pojemność wynosi aż 1,3 l. To całkiem sporo – wystarczająco, by wysprzątać całe mieszkanie, bez konieczności opróżniania po drodze.

Potem wystarczy nacisnąć przycisk wyrzutu, by otworzyć wieko zbiornika. Najpierw kompresujemy kurz, potem otwieramy pojemnik, a na końcu jeszcze raz przesuwamy tłok, by całkowicie wyrzucić zawartość. Dzięki temu proces opróżniania jest szybki i mniej uciążliwy.

Jak w innych Dysonach, z tyłu znajduje się filtr HEPA, który można odkręcić, zdemontować i umyć. Warto dokupić zapasowy, by można było od razu kontynuować sprzątanie, zamiast czekać dobę, aż filtr wyschnie.

W trybie ręcznym złącze rury pełni funkcję narzędzia szczelinowego, więc szybkie porządki w detalach nie wymagają szukania dodatkowej końcówki. W pudełku znajdziemy także dłuższą końcówkę szczelinową, narzędzie 2-w-1 i mini elektroszczotkę do sierści zwierząt. Mini szczotka ma śrubową konstrukcję, która prowadzi włosy na koniec wałka, gdzie są zasysane bez plątania. Dyson przeprojektował także samą rurę i teraz w jej końcówkę wbudowano miniaturowe narzędzie szczelinowe – zawsze pod ręką, bez konieczności szukania akcesoriów.

Na szczycie rury znajduje się obrotowy pierścień, który pozwala odczepić ją od głowicy podłogowej i od razu odkurzyć krawędzie, bez schylania się. To drobiazg, ale znacząco zwiększa wygodę. Wszystkie wymienione wcześniej końcówki można też podłączyć do końca rury, co daje ogromną elastyczność.

Do tej pory właściciele Dysonów często narzekali, że potrzebne były dwie różne elektroszczotki – osobna do dywanów i osobna do podłóg twardych. Oznaczało to częste zmiany końcówek, zwłaszcza w mieszkaniach z dywanami i panelami obok siebie.

W V16 Piston Animal Submarine pojawia się zupełnie nowa głowica All Floor Cones Sense. W odróżnieniu od konkurencji Dyson stworzył unikalne rozwiązanie – dwa stożki z różnymi rodzajami szczotek współpracują z zestawem sztywnych włókien ułożonych jak grzebień. Dzięki temu włosy zsuwają się wzdłuż stożka, a następnie spadają na jego koniec i są zasysane do pojemnika – bez plątania i konieczności ręcznego czyszczenia. Ta nowa głowica potrafi też rozpoznać rodzaj podłoża i automatycznie dostosować prędkość pracy wałków.

Dyson przeniósł również rozwiązanie znane z wcześniejszej końcówki Fluffy – zielone światło. To precyzyjna wiązka, która podświetla kurz na podłodze, najlepiej sprawdzająca się na gładkich powierzchniach. Można jednak ustawić ją tak, by działała również na dywanach, gdzie światło pomaga lepiej widzieć odkurzaną powierzchnię.

Dyson V16 Piston Animal Submarine nie polega wyłącznie na większej mocy – oferuje całościowo dopracowane doświadczenie, od ergonomii po inteligentne tryby pracy

Na twardych podłogach efekt jest spektakularny – widać dokładnie każdy włos i drobinki. W domach ze zwierzętami to szczególnie przydatne – w świetle dostrzegamy, jak wiele sierści pozostaje na pozornie czystej podłodze.

Korzystanie z odkurzacza jest bardzo proste. Na końcu korpusu znajduje się główny przycisk zasilania, który uruchamia urządzenie w trybie Auto, oraz dodatkowy przycisk do zmiany trybów – można przełączyć na Boost lub Eco.

Tryb Auto wykorzystuje wbudowany czujnik pyłu, który na bieżąco analizuje ilość zanieczyszczeń i sam dostosowuje moc ssania. Na ekranie z tyłu obudowy wyświetlany jest wykres, pokazujący poziom cząsteczek kurzu w różnych rozmiarach – kiedy linie spadają, wiadomo, że dana powierzchnia została dokładnie wyczyszczona.

To inteligentne rozwiązanie znakomicie równoważy czas pracy i moc – odkurzacz używa dokładnie takiej siły, jaka jest potrzebna, bez zgadywania, który tryb wybrać. Co ważne, tryb Auto działa także z końcówką szczelinową, dostosowując moc do wykrytego zabrudzenia.

Oprócz poziomu kurzu ekran pokazuje również pozostały czas pracy – w minutach i sekundach. To duża przewaga nad konkurencją, bo użytkownik wie dokładnie, ile jeszcze może sprzątać. Jeśli wystąpi błąd, np. zator w rurze, ekran wyświetli instrukcje, jak rozwiązać problem.

Kolejna nowość to współpraca V16 z aplikacją MyDyson poprzez Bluetooth. Dzięki niej można przeglądać poradniki i instrukcje, sprawdzać szczegóły usterek oraz aktualizować oprogramowanie odkurzacza.

Aktualizacje mogą dodawać nowe tryby, np. Task Detect, w którym urządzenie rozpoznaje rodzaj sprzątanej powierzchni i automatycznie dobiera moc ssania. To daje nadzieję, że Dyson w przyszłości będzie jeszcze lepiej optymalizował działanie V16.

Po zakończeniu pracy wymienny akumulator można ładować na dwa sposoby: podłączając przewód bezpośrednio do korpusu, albo korzystając z uchwytu ściennego. Stacja dokująca działa podobnie jak w modelach Gen5detect i V15 – wystarczy wpiąć odkurzacz, by rozpocząć ładowanie. Co ważne, stacja ma też miejsce na dwie końcówki, więc akcesoria są zawsze pod ręką.

Dyson V16 Piston Animal Submarine osiąga rekordową moc ssania 315 AW. W praktyce odkurzacz zbiera ziarenka ryżu już z odległości 2-3 cm. Pył oczywiście znika bez problemu po jednym przejechaniu, ale podobnie sierść psów, nawet gęste kłęby. Dodałem też test z ludzkimi włosami – w większym stężeniu niż zwykle. Każdy włos został zebrany, a głowica pozostała czysta. Bardzo dobrze wypadła też technologia kompresji.

Poziom hałasu wynosi w zależności od trybu 63-75 dB. Czas pracy w trybie Auto to ok. 45 minut i ponad godzina w trybie Eco.

Dyson V16 Piston Animal Submarine nie polega wyłącznie na większej mocy, lecz na dopracowaniu całego doświadczenia związanego z odkurzaczem bezprzewodowym. Nowy silnik i udoskonalony system wykrywania kurzu zapewniają potężną siłę ssania wtedy, gdy jest potrzebna, a przy tym pozwalają zachować znakomity czas pracy baterii. Do tego dochodzi nowa elektroszczotka, która działa zarówno na dywanach, jak i twardych podłogach – absolutnie nie wplątują się w nią włosy i nadal wyposażona jest w charakterystyczne zielone światło do podkreślania kurzu. W połączeniu z podwójnymi narzędziami szczelinowymi i systemem kompresji, ten odkurzacz bezprzewodowy gwarantuje prawdziwą przyjemność podczas użytkowania.

Jako całość Dyson V16 Piston Animal to sprzęt wybitny. Jeśli zależy ci na bezprzewodowym odkurzaczu najwyższej klasy i jesteś gotów zapłacić cenę premium – trudno o lepszy wybór.

Specyfikacja

CENA 4 399 PLN

4 399 PLN MOC SSANIA 315 AW

315 AW MOC 900 W

900 W POJEMNOŚĆ POJEMNIKA 1,3 l

1,3 l WYMIARY 1 298 x 250 mm

1 298 x 250 mm WAGA 3,4 kg