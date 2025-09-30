GAP wprowadza jesień 2025 pod hasłem „Better in Denim”

Jeansy wracają w wielkim stylu. Marka GAP zaprezentowała swoją najnowszą kampanię „Better in Denim”, której ambasadorkami zostały członkinie globalnego girlsbandu KATSEYE.

W spocie, nakręconym w Los Angeles, taniec staje się metaforą wspólnoty i różnorodności. Choreografia Robbiego Blue, reżyseria Bethany Vargas i zdjęcia Bjorna Ioossa tworzą oprawę, w której sześć artystek pokazuje swoją energię, autentyczność i wielokulturowe korzenie. Całość dopełnia hit z początku lat 2000 – „Milkshake” Kelis.

Kampania przywraca do mody denimowe klasyki, przede wszystkim jeansy z niskim stanem i kultowy model Long & Lean w nowej odsłonie – z ulepszonym pasem, wygodniejszym krojem i aż dziesięcioma sezonowymi wariantami kolorystycznymi. W ofercie GAP znajdziemy pełen wachlarz fasonów – od obcisłych po oversize, od niskiego po wysoki stan.

– „Gap nieustannie buduje swoją tożsamość, celebrując indywidualność poprzez muzykę, taniec i denim. Współpraca z KATSEYE była naturalnym wyborem” – mówi Mark Breitbard, prezes i CEO marki Gap.

Członkinie KATSEYE podkreślają, że kampania pozwoliła im pozostać sobą, a ubrania stały się częścią ich własnego stylu i kultury. Jesienią grupa wyrusza w trasę THE BEAUTIFUL CHAOS TOUR, a energia koncertów przeniesie się także do komunikacji GAP – od social mediów i sklepów, po billboard na Times Square.

Śledź kampanię: @gappolska i @katseyeworld