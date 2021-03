TEST: Denon Home Sound Bar 550

Chyba żadne urządzenie nie „otworzyło” świata kina domowego tak jak soundbary. Dzięki nim do zbudowania systemu surround potrzebna jest stosunkowo niewielka przestrzeń, a każdy kinoman może raczyć się realistycznym dźwiękiem przestrzennym. Na rynku z roku na rok pojawiają się modele, zamykające dziesiątki funkcji w miniaturowej formie, na przykład taki Denon Home Sound Bar 550. Sprawdźmy, jak poradzi sobie w naszym teście.

Urządzenie należy do lifestyle’owej serii bezprzewodowych głośników Denon Home, zachowując jej wzornictwo – uniwersalne, ozdobione jedynie logiem producenta, miękką tkaniną i minimalistycznym panelem sterowania. Gdy zbliżymy do niego dłoń, przyciski delikatnie się podświetlą, co robi fantastyczne wrażenie. Porty ukryte są tradycyjnie z tyłu urządzenia. Lokalizacja ta nieco utrudnia korzystanie z funkcji odtwarzania muzyki z nośnika USB, w szczególności, gdy soundbar zawiśnie na ścianie, ale poza tym wybór jest imponujący. Sprzęt obsługuje także Wi-fi i Bluetooth.

Chociaż Home Sound Bar 550 ma zaledwie 65 cm długości, wewnątrz zmieściło się aż sześć przetworników, którym towarzyszą trzy radiatory pasywne. Konfiguracja ta brzmiała po prostu rewelacyjnie, w szczególności podczas seansów z udźwiękowieniem Dolby Atmos (sprzęt obsługuje także DTS:X). Soundbar sprawia wtedy wrażenie znacznie dłuższego, niż jest w rzeczywistości: odgłosy otaczają widza ze wszystkich stron, poruszają się wraz z obiektami na ekranie i naturalnie rozchodzą w przestrzeni dźwiękowej.

Wysokie tony są wyraźne, ale nie krzykliwe, zaś średnica urzeka bogactwem detali i naturalnością dźwięku. Pasywne radiatory dbają o to, żeby niskie dźwięki miały odpowiedniego „kopa” – nie daje to tego samego efektu co dedykowany subwoofer, ale jak na tak mały sprzęt, dynamika i ciężar niskich tonów i tak są wzorowe. Ponadto po kwietniowej aktualizacji soundbara będzie można uzupełnić o bezprzewodowe satelity tylne, których rolę przejmą głośniki z serii Denon Home, a w razie potrzeby do systemu podłączyć także kompatybilny subwoofer.

Dochodzimy tutaj do kolejnej istotnej kwestii, czyli funkcji sieciowych. Home Sound Bar 550 należy do systemu multiroom HEOS by Denon, co oznacza, że jego pracą możemy sterować z poziomu aplikacji mobilnej. Naszym zdaniem to jedna z najlepszych tego typu apek, niezwykle łatwa w nawigacji, a przy tym wypełniona mnóstwem przydatnych funkcji. Jest ona kompatybilna z popularnymi serwisami streamingowymi, co umożliwia wykorzystywanie soundbara do odtwarzania muzyki, i pozwala połączyć wszystkie kompatybilne głośniki w system multiroom. Całością możemy zaś sterować za pośrednictwem Asystenta Google lub Alexy, co czyni z Home Sound Bar 550 ciekawą propozycję także dla posiadaczy rozbudowanych systemów smart home.

Specyfikacja