Kultowy elektryk powraca w futurystycznej odsłonie z zasięgiem do 604 km

Nowa generacja Nissana LEAF otwiera kolejny rozdział elektrycznej rewolucji. Japoński pionier elektromobilności wraca w zupełnie nowej, crossoverowej formie – z aerodynamiczną sylwetką, jeszcze większym zasięgiem i kompletnym pakietem inteligentnych technologii, które wpisują się w codzienność współczesnych kierowców. Premiera odbyła się 17 czerwca w Paryżu.

Z miejskiej legendy – do technologicznej ikony nowej ery

Od premiery pierwszego LEAF-a w 2010 roku Nissan sprzedał niemal 700 tys. egzemplarzy tego modelu, ustanawiając standardy masowej elektromobilności. Teraz producent idzie o krok dalej – projektując zupełnie nowy pojazd od podstaw, jako odpowiedź na potrzeby użytkowników oczekujących nie tylko ekologii, ale też komfortu, stylu i cyfrowych udogodnień.

Nowy LEAF to przestronny, nowoczesny crossover o zwiększonym zasięgu – do 604 km wg WLTP – który sprawdzi się zarówno w miejskich realiach, jak i podczas dalszych wypraw. Dzięki szybkiemu ładowaniu (do 417 km w 30 minut) oraz szeregowi innowacyjnych systemów wspomagających, nowy elektryk Nissana ma być realną alternatywą dla aut spalinowych.

Styl, który płynie z wiatrem

LEAF przeszedł kompletną metamorfozę – i to dosłownie. Nadwozie zaprojektowane w japońskim centrum stylistycznym w Atsugi łączy eleganckie, sportowe linie z funkcjonalnymi detalami aerodynamicznymi. Współczynnik oporu powietrza wynosi zaledwie 0,25, co pozytywnie wpływa na zasięg i osiągi.

Zlicowane klamki, płynna linia dachu, osłonięte podwozie i trójwymiarowe światła LED – wszystko tu gra w jednej drużynie. Mimo kompaktowych rozmiarów, idealnych do miasta, LEAF oferuje przestronne wnętrze oraz bagażnik o pojemności aż 437 litrów. Do tego – elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika aktywowana ruchem stopy i opcjonalne relingi dachowe.

Crossover dostępny będzie w siedmiu wyrazistych kolorach, w tym ekskluzywnym Luminous Teal. Kabina – czarna lub biała z fioletowymi akcentami – łączy przestronność, komfort i technologiczną elegancję. Wrażenie robią także wzory felg: od 18- po 19-calowe obręcze inspirowane japońskim motywem „Ni-San”.

Technologia, która prowadzi – i doradza

Pod maską (a właściwie pod podłogą) nowego LEAF-a znajdziemy dwa warianty akumulatorów, oba oferujące świetny balans między zasięgiem a wydajnością. Auto umożliwia szybkie ładowanie prądem stałym (DC) z mocą do 150 kW – to oznacza odzyskanie 417 km zasięgu w pół godziny. W trasie przy 130 km/h LEAF potrafi przejechać ponad 330 km na jednym ładowaniu.

System inteligentnego zarządzania temperaturą akumulatora współpracuje z Mapami Google – samodzielnie przygotowuje baterię do ładowania, zanim dojedziesz na stację. Do tego wbudowany planer trasy automatycznie uwzględnia najkorzystniejsze punkty ładowania.

Z nowym LEAF-em można także… zasilić czajnik albo laptopa. Technologia Vehicle-to-Load (V2L) pozwala podłączyć zewnętrzne urządzenia do samochodu i korzystać z mocy do 3,6 kW np. na biwaku czy pikniku. LEAF jest też gotowy na przyszłościową funkcję Vehicle-to-Grid (V2G), umożliwiającą zwrot energii do sieci.

Komfort i kontrola w każdej sytuacji

LEAF powstaje na platformie CMF-EV (znanej z modelu ARIYA), oferując stabilność i wysoką kulturę jazdy. Zawieszenie wielowahaczowe z tyłu i układ MacPhersona z przodu zapewniają komfort i precyzję zarówno w mieście, jak i na autostradzie.

Na pokładzie nie zabrakło zaawansowanych systemów wsparcia, takich jak:

ProPILOT Assist z Navi-Link, dostosowujący prędkość do zakrętów i ograniczeń,

e-Pedal Step z regulacją rekuperacji, pozwalający jechać praktycznie jednym pedałem,

System kamer 360° z widokiem 3D i funkcją „niewidocznej maski” (Invisible Hood View),

Asystenci pasa ruchu, tempomat i monitor uwagi kierowcy – w standardzie.

Dwa ekrany, jedna aplikacja i Google w standardzie

Nowy LEAF oferuje pełne połączenie ze światem cyfrowym. Dwa panoramiczne ekrany 14,3″ wyświetlają nawigację (Mapy Google), multimedia i ustawienia klimatyzacji. Obsługa głosowa pozwala sterować autem bez odrywania rąk od kierownicy, a dzięki integracji ze Sklepem Play – można dostosować funkcjonalność systemu do własnych potrzeb.

Zdalna aplikacja NissanConnect Services umożliwia m.in. podgląd poziomu baterii, zdalne uruchomienie klimatyzacji, planowanie tras czy ustawienie czasu ładowania. Wrażenia dźwiękowe podnosi system audio BOSE Personal Plus z głośnikiem w zagłówku kierowcy.

Europejska produkcja, globalna wizja

Nowy Nissan LEAF będzie produkowany w brytyjskim zakładzie w Sunderland – kluczowym elemencie strategii EV36Zero. To projekt zakładający tworzenie neutralnego klimatycznie ekosystemu elektromobilności, łączącego lokalną produkcję pojazdów, akumulatorów i wykorzystanie energii odnawialnej.

Pierwszy model nowej generacji wyjedzie na drogi wiosną 2026 roku, a zamówienia ruszą już tej jesieni.