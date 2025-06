The Ritual of Karma – letni rytuał życzliwości dla ciała i ducha

W świecie, w którym codzienność pędzi coraz szybciej, a troska o siebie bywa spychana na margines, marka Rituals przypomina o sile drobnych gestów – zarówno wobec innych, jak i wobec siebie. Najnowsza odsłona kolekcji The Ritual of Karma – Moc Życzliwości to zaproszenie do letniego rytuału pielęgnacyjnego, który nie tylko koi zmysły, ale też przypomina o wartości pozytywnego nastawienia. Wszystko zamknięte w zmysłowych formułach opartych na białej herbacie i kwiacie lotosu – uwielbianym, świeżym zapachu, który przywołuje wspomnienie beztroskich chwil i harmonii z naturą.

Letni blask: Rozświetlający olejek do ciała

To prawdziwa perełka kolekcji – olejek do ciała, który pielęgnuje i subtelnie rozświetla skórę dzięki zawartości mineralnych drobinek. Luksusowa mieszanka trzech odżywczych olejków (m.in. migdałowego i jojoba) koi ciało po kąpieli słonecznej, a zapach białej herbaty i kwiatu lotosu przenosi prosto do ogrodu zen. Idealny, by podkreślić opaleniznę i poczuć się… po prostu dobrze we własnej skórze.

Cena: 105 PLN / 100 ml

Ukojenie po słońcu: Chłodzący żel pod prysznic po opalaniu

Po intensywnym dniu na słońcu skóra domaga się troski. Żel pod prysznic po opalaniu to kojący kompres, który łączy właściwości nawilżające aloesu, energetyzującą białą herbatę i technologię Hydra-Boost Complex, która odbudowuje poziom nawodnienia skóry. Odświeża, chłodzi i przywraca równowagę – idealny towarzysz po plaży czy basenie.

Cena: 45 PLN / 200 ml

Głębokie nawilżenie: Krem do ciała 48h

Jeśli Twoja skóra po wakacjach potrzebuje zastrzyku energii, sięgnij po nawilżający krem do ciała, który utrzymuje efekt jedwabistego wygładzenia nawet do 48 godzin. Formuła wzbogacona Hydra-Boost Complex sprawia, że skóra staje się elastyczna, miękka i przyjemna w dotyku, a zapach utrzymuje się na niej przez długie godziny. Must-have w każdej letniej kosmetyczce.

Cena: 89 PLN / 220 ml

Ochrona z klasą: Krem do twarzy SPF 30

Słońce to przyjemność – pod warunkiem, że odpowiednio chronimy skórę. Ten lekki krem do twarzy z filtrem SPF 30 to idealne rozwiązanie na lato w mieście i wakacyjne wyjazdy. Bogaty w witaminę E i kompleks nawilżający, nie tylko zabezpiecza cerę przed promieniowaniem UV, ale także zapewnia jej komfort i piękny wygląd. I ten zapach – świeży, czysty, jak powiew nadmorskiego wiatru.

Cena: 79 PLN / 50 ml

Pielęgnacja pod prysznicem: Olejek oczyszczająco-nawilżający

Dla tych, którzy nie mają czasu na długie rytuały, a chcą połączyć oczyszczanie z pielęgnacją – olejek pod prysznic 2w1 to odpowiedź idealna. Dzięki zawartości olejku ze słodkich migdałów i kwasów tłuszczowych, delikatnie oczyszcza, nawilża i pozostawia skórę pachnącą letnią świeżością. Codzienna kąpiel staje się chwilą luksusu.

Cena: 45 PLN / 200 ml

Życzliwość to najpiękniejszy filtr

The Ritual of Karma – Moc Życzliwości to nie tylko kosmetyki. To codzienny reminder, że warto być dla siebie łagodnym. Że pielęgnacja może być pięknym rytuałem i momentem uważności. A zapachy – sojusznikiem dobrego nastroju. Wprowadź do swojej pielęgnacji odrobinę karmicznej harmonii. Zrób coś miłego dla siebie – bo dobro zawsze wraca. Szczególnie, gdy pachnie jak lato.

Odwiedź stronę marki Rituals i odkryj pełną kolekcję: rituals.com/pl-pl.