Ad image
Newsy

Black Weeks Dyson: kiedy technologia premium schodzi z piedestału

Co oferuje Dyson na Black Weeks?

Michał Lis
Michał Lis
2 minut(y) czytania

Listopad ma w sobie coś z magii – to moment, w którym świat technologii zaczyna mówić do nas niższymi cenami, ale wyższymi emocjami. Dyson otwiera ten sezon z przytupem: startują Black Weeks, czyli najdłuższa i najbardziej opłacalna akcja promocyjna marki w roku. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy warto wejść w świat urządzeń premium, to właśnie teraz jest ten moment, kiedy elegancja, innowacja i realna oszczędność idą w parze.

Co właściwie oferuje Dyson na Black Weeks? Przede wszystkim – szeroki wybór urządzeń, które realnie zmieniają codzienność. Odkurzacze bezprzewodowe serii Gen5 detect i V15 zjawiskowo podświetlają kurz, którego istnienia wolałbyś nie znać. Airwrap oraz Supersonic sprawiają, że poranne rytuały wyglądają jak wizyta w luksusowym salonie. A oczyszczacze powietrza dbają o to, by twój dom oddychał tak lekko, jak Ty po weekendzie w górach.

W ramach Black Weeks kupisz wybrane modele nawet do 1 900 PLN taniej, często w limitowanych zestawach kolorystycznych lub z dodatkowymi końcówkami w cenie. Dyson dorzuca także darmową dostawę, 30-dniowe testy i raty 0% – co w połączeniu z ich premium sprzętem jest bonusem wartym uwagi.

Najciekawsze promocje tegorocznej odsłony Black Weeks:

To moment, w którym technologia premium staje się bardziej dostępna, ale nadal pozostaje wyjątkowa. Dyson rzadko robi duże obniżki – dlatego Black Weeks to coś więcej niż kolejna promocja. To zaproszenie, by poprawić komfort życia w sposób, który naprawdę czuć: w ciszy pracy urządzeń, w czystszym powietrzu, w szybciej wysuszonych włosach, w domu, w którym technologia działa tak dobrze, że przestajesz ją zauważać.

Jeśli miałeś czekać na idealny moment, by wejść w świat Dyson — właśnie nadszedł.

Sposób na dobrą domenę
Huawei Ascend P6 zapowiedziany
Superkomputer osobisty
Dwukrotnie szybszy internet na urządzeniach mobilnych
Test księżycowej rakiety SLS przełożony￼
TAGI:
Podziel się tym artykułem
Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
Poprzedni artykuł Vistula Fine Tailoring AW25

Ostatnie newsy

Vistula Fine Tailoring AW25
Newsy
Call of Duty: Black Ops 7 – największy Black Ops w historii rusza do boju
Gaming Newsy
Sandisk prezentuje najmniejszy na świecie pendrive USB-C o pojemności 1 TB
Newsy
Nowa Toyota bZ4X – mocniejsza, szybsza i tańsza
Moto Newsy