TEST: Baseus Inspire XH1

Baseus kilka dni temu zaprezentował model Inspire XH1 i rzucił wyzwanie gigantom rynku – oferując funkcje rodem z segmentu premium w cenie, która nie nadwyręży portfela.

Inspire XH1 to lekkie, składane słuchawki z wodoodporną konstrukcją i poduszkami z pianki memory, które przypominają aksamitne chmury. Skóropodobne wykończenie, wzmocniona i elastyczna rama objęta dwuletnią gwarancją oraz przetworniki ustawione pod kątem poprawiają nie tylko trwałość, ale i ergonomię. Atutem są też ekologiczne materiały, dzięki którym model trafił na listę bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań.

Komfort użytkowania stoi na wysokim poziomie – słuchawki można nosić godzinami, choć warto zaznaczyć, że przy dłuższych odsłuchach muszle potrafią się lekko nagrzać, a pałąk, mający delikatnie gumowaną powłokę, czasami może zaczepiać o włosy. Ogólnie to bardzo wygodna konstrukcja.

W zestawie znajdziemy praktyczne etui, przewód USB-C i kabel AUX, co zwiększa uniwersalność. Parowanie jest błyskawiczne – Bluetooth 6.1 gwarantuje stabilne połączenie, a LDAC nawet trzykrotnie więcej detali niż standardowy Bluetooth.

Na lewym nauszniku umieszczono przycisk zasilania, kontrolę ANC, port USB-C i AUX, na prawym – sterowanie multimediami. Układ jest logiczny, a dodatkowe możliwości konfiguracji daje aplikacja Baseus.

To centrum dowodzenia, którego nie powstydziłby się żaden producent premium. Oprócz szybkiego przełączania trybów (Dolby Spatial Audio, SuperBass 3.0, SuperBalance 3.0, tryb niskiej latencji) znajdziemy tutaj rozbudowany equalizer z ośmioma pasmami (od 100 Hz do 10 kHz), sześć gotowych presetów oraz możliwość tworzenia własnych ustawień. To więcej niż oferuje samo Bose w swoich modelach, gdzie EQ ogranicza się zwykle do trzech suwaków.

Na papierze Inspire XH1 imponują: Sound by Bose, Dolby Spatial Audio i certyfikat Hi-Res Audio. W praktyce dostajemy mocny, efektowny dźwięk z wyraźnym basem, czystą górą i szeroką sceną 360°. Domyślne strojenie Bose to jednak propozycja dość basowa, ze złagodzonymi średnimi tonami. Osoby preferujące naturalniejsze granie mogą skorygować charakterystykę właśnie w aplikacji – EQ działa tu naprawdę skutecznie.

Bas potrafi zejść bardzo nisko i zachowuje kontrolę nawet przy głośnym odsłuchu. Wysokie tony są przyjemne, choć przydałoby się im odrobinę więcej powietrza i rozciągnięcia. Scena jest dobrze poukładana, ale nie tak szeroka jak w droższych modelach Sony czy B&W. Dolby Spatial Audio dodaje przestrzeni, ale nie każdemu przypadnie do gustu – dla części użytkowników efekt może brzmieć lekko sztucznie.

Hybrydowy system ANC pracuje w czasie rzeczywistym, obniżając hałas nawet o -48 dB. To więcej niż wystarczająco, aby wygasić jednostajne dźwięki w metrze czy w samolocie, choć absolutną precyzją Sony WH-1000XM5 słuchawki nie dorównują. Tryb transparentny działa poprawnie, ale wysokie częstotliwości są lekko przytłumione.

Pięć mikrofonów z AI ENC sprawia, że rozmowy są czyste nawet w głośnym otoczeniu – świetna wiadomość dla osób pracujących w trybie hybrydowym czy często prowadzących telekonferencje.

Bateria to jeden z najmocniejszych punktów specyfikacji – do 100 godzin pracy bez ANC i 65 godzin z ANC. W razie potrzeby wystarczy 10 minut ładowania, by odzyskać aż 12 godzin działania – idealne rozwiązanie przed lotem czy intensywnym dniem w pracy. W tym segmencie cenowym Baseus deklasuje większość konkurencji.

W kwestii konkurencji Sony WH-1000XM5 dają wzorcowy ANC i świetne strojenie, ale tylko 30 godzin na baterii. Baseus oferuje ponad trzykrotnie więcej. Apple AirPods Max to luksus i integracja z iOS, lecz wysoka cena i waga ograniczają uniwersalność. Inspire XH1 kontrują czterokrotnie lepszą baterią, wodoodpornością i personalizacją brzmienia.

Baseus Inspire XH1 to najbardziej ambitne słuchawki nauszne marki – łączące rozwiązania premium z praktycznością i atrakcyjną ceną. Komfort, funkcjonalność, aplikacja z pełną personalizacją, skuteczny ANC i fenomenalna bateria czynią z nich sprzęt wszechstronny.

Jeśli szukasz solidnych słuchawek nausznych do codziennego użytku – Baseus Inspire XH1 to jeden z lepszych wyborów w swojej klasie cenowej.

Specyfikacja

CENA 549 PLN

549 PLN KOLORY czarny, biały

czarny, biały WAGA 275 g