TEST: Audio-Technica ATH-G1WL

Granica pomiędzy „cywilnym” sprzętem audio i urządzeniami dedykowanymi dla graczy ciągle się przesuwa. Audio-Technica, która kojarzona jest bardziej ze światem audiofilów, regularnie poczynia kroki, by dostarczyć i do gamingu jak najlepsze wrażenia odsłuchowe. Bezprzewodowy headset marki, ATH-G1WL, właśnie pojawił się w polskich sklepach – i w naszej redakcji. Sprawdźmy, co może nam on zaoferować.

W przeciwieństwie do większości słuchawek dla graczy, te od Audio-Techniki są superlekkie. Metalowa, odsłonięta rama pałąka ściśle obejmowała moją głowę, a duże, miękko wyściełane nauszniki otulały uszy, zapobiegając przedostawaniu się dźwięków otoczenia oraz „wyciekaniu” muzyki na zewnątrz. Długie korzystanie z ATH-G1WL nie powodowało żadnego dyskomfortu dzięki oddychającemu pokryciu poduszek.

Komplet przycisków sterowania znajduje się na lewej muszli: pozwolą one na zmianę głośności sprzętu, wyciszenie mikrofonu, włączenie trybu monitorowania głosu oraz wirtualnego dźwięku 7.1. Obsługa sprzętu jest intuicyjna: przyciski dobrze układają się pod palcami i natychmiast reagują na wciśnięcie, ale nie da się ich uruchomić przez przypadek.

Bliższe przyjrzenie się słuchawkom zdradzi jeszcze jedną ich właściwość – brak wejścia 3,5 mm wskazuje, że mogą one pracować jedynie w trybie bezprzewodowym. ATH-G1WL nie wykorzystują Bluetootha, ale łączność Wi-fi 2,4 GHz. Rozwiązanie to ma wiele zalet, w szczególności związanych z jakością dźwięku. Po podłączeniu kompaktowego transmitera do gniazda USB-A, sam się o tym zresztą przekonałem – urządzenie gra po prostu genialnie.

Podczas gry 45-milimetrowe przetworniki potrafiły wyodrębnić wszystkie dźwięki wirtualnego otoczenia i przedstawić je w taki sposób, żeby całość brzmiała spójnie i realistycznie. Najlepiej słychać to po uruchomieniu wspomnianego już trybu surround, w którym odgłosy tła brzmiały tak, jakby naprawdę dochodziły zza moich pleców.

Bardzo dobrze sprawdzały się one także podczas słuchania muzyki, gdzie zachowywały bardzo dobry balans przy jednoczesnym podkreśleniu poszczególnych instrumentów. Warto zaznaczyć, że słuchawki nie tracą tej charakterystyki przy wysokich i niskich poziomach głośności.

ATH-G1WL wyposażone są w odłączany mikrofon, który działa tak samo fantastycznie jak przetworniki. W trakcie rozmów zbierał on mój głos z dużą dokładnością i wyczuciem, izolując go od odgłosów otoczenia. Na koniec wypada wspomnieć, że jedno ładowanie słuchawek starczało mi na około 13-14 godzin pracy. W gamingowym headsecie takie wartości są jak najbardziej akceptowalne, a konieczność regularnego ładowania to niska cena za imponujące wrażenia dźwiękowe zarówno w grze, jak i poza nią.

Specyfikacja