TEST: Audio Pro P5

Przenośne głośniki Bluetooth na dobre zadomowiły się w naszych plecakach i torbach sportowych. Te malutkie akcesoria przydają się nie tylko poza domem, ale w okresie wakacyjnym najczęściej spotkamy je właśnie w plenerze. Na tegoroczne lato przypadła także premiera P5, więc zabierzmy głośniczek w teren i przekonajmy się, co mu w duszy gra.

To najmniejsze urządzenie w ofercie producenta i pierwsze przeznaczone do podróży poza dom i ogród; sprzęt mierzy 22 cm długości, a jego waga nieznacznie tylko przekracza 500 g. Utrzymany w minimalistycznym stylu, głośnik został wykonany z przyjemnego w dotyku, gładkiego plastiku z gumowanymi wstawkami, ozdobionego srebrnym logiem Audio Pro. Dzięki płaskiemu profilowi nie mieliśmy problemów z dopchaniem go do po brzegi zapakowanego plecaka; jeśli nie starczy nam miejsca w torbie, możemy zawiesić urządzenie na dołączonej do zestawu smyczy i zamocować w dowolnym miejscu.

Co najistotniejsze, Audio Pro P5 jest wodoodporny w standardzie IPX4, co gwarantuje, że deszcz i lekkie zamoczenie będą mu niestraszne. Co prawda najprawdopodobniej nie przetrwa on kąpieli w głębokiej wodzie, ale jeśli nie planujemy słuchania muzyki na dnie basenu, ten poziom ochrony powinien jak najbardziej wystarczyć.

Pod gumową zaślepką kryją się dwa porty – AUX oraz USB-C – ale przez większość czasu korzystaliśmy z głośnika w trybie bezprzewodowym. Audio Pro P5 został wyposażony w Bluetooth 5.0: aby połączyć urządzenie ze smartfonem, wystarczy wcisnąć umieszczony w górnej części urządzenia przycisk parowania. Połączenie okazało się stabilne i szybkie. W plenerze, gdy oddaliliśmy się ze smartfonem na odległość 10 m od głośnika, urządzenie grało bez przerwy, a muzyka nie rwała się, ani nie cichła. Sprzęt bardzo dobrze radzi sobie również w warunkach domowych: źródło dźwięku zostało przeniesione do pomieszczenia obok, a urządzenie wciąż nie miało problemów ze strumieniowaniem dźwięku.

Głośnik jest wyposażony w dwa przetworniki: stworzony z myślą o tym modelu 3,2-calowy woofer z membraną o dużym wychyleniu oraz tweeter 1”. Konstrukcja ta sprawia, że Audio Pro P5 potrafi objąć swoim zasięgiem naprawdę sporą przestrzeń: nawet przy rozkręconej do połowy głośności, muzyka była słyszalna z odległości kilkudziesięciu metrów.

Najlepsze wrażenia dźwiękowe czekają oczywiście osoby znajdujące się niedaleko sprzętu; Audio Pro P5 charakteryzuje się wyrazistym, dynamicznym brzmieniem o ciepłej, ale nieprzesłodzonej barwie, z mocno zaznaczoną średnicą i przejrzystymi tonami wysokimi. Do gustu przypadła nam także reprodukcja basów: najniższe tony są mocne i precyzyjne, niezbyt imprezowe, ale wciąż przyjemne dla ucha. Specyfika ta pasuje do większości gatunków muzycznych, acz nam szczególnie spodobał się sposób, w jaki Audio Pro P5 interpretuje indie rock – utwory brzmiały lekko i niewymuszenie, a jednocześnie melodyjnie. W sam raz na pokołysanie się przy ognisku…

Głośnik potrafi także odtwarzać muzykę ze źródeł AUX (acz potrzebny nam będzie do tego dodatkowy kabel). Jakość dźwięku nie odbiega od tego bezprzewodowego: dźwięk jest pełny, barwny, pełen życia i energii. Co najważniejsze, Audio Pro P5 zachowywał tę charakterystykę nawet wtedy, gdy rozkręciliśmy go na przysłowiowy pełen regulator; przydatne, gdy w trakcie imprezy „ten jeden znajomy” stwierdzi, że muzyka leci za cicho.

Według zapewnień producenta jedno ładowanie głośnika starcza na 14 godzin odtwarzania przy średniej głośności i maksymalnie 4, gdy ustawimy najwyższy poziom. Podczas naszych testów akumulator przeważnie starczał na nieco ponad 14 godzin, ale najczęściej korzystaliśmy ze sprzętu w nieco cichszych ustawieniach. Do uzupełniania baterii służy port USB-C, dzięki któremu nie musimy czekać wieków na naładowanie się urządzenia.

Audio Pro P5 okazał się miłym towarzyszem wypadów w teren. Ten kompaktowy głośnik może pochwalić się imponująco donośnym i klarownym brzmieniem, co czyni go idealnym towarzyszem na wypady poza miasto… lub do ogródka.

