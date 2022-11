TEST: Audi RS 3 Sportback Quattro

Audi RS 3 to kompaktowy samochód wyczynowy, godny uwagi kierowców, którzy cenią sobie dynamikę zabawy. Producent nazywa RS 3 „całkiem nowym”, ale nadal jeździ na platformie MQB, która stanowiła podstawę poprzedniego modelu. W ofercie są jednak zauważalne ulepszenia, a nawet szybki rzut oka na tę wersję powoduje, że zwracasz uwagę na jej bardziej agresywną stylizację zewnętrzną.

Za cenę początkową 286 700 PLN otrzymujesz większy grill i przednie wloty powietrza oraz bardziej agresywny tylny zderzak i nieco większy, wiklinowy spojler. Do tego tylne i przednie światła LED, które wykorzystują fajne animacje wchodzenia/wychodzenia, w tym grafikę „R-S-3”, która podświetla się krok po kroku na przedniej lampie po stronie kierowcy i flagę w szachownicę po drugiej. Ostrzejsze zaokrąglenia boczne nowej wersji nadają RS 3 atrakcyjniejszą prezencję w porównaniu do swojego poprzednika.

Często chwalę Audi za stworzenie jednego z najlepszych wnętrz w branży i tak jest w przypadku kokpitu RS 3. Jest zupełnie nowy, od kierownicy, przez deskę rozdzielczą, dźwignię zmiany biegów po sportowe fotele z przeszyciami o strukturze plastra miodu. Ogólny wygląd to czysta, agresywna precyzja.

Globalnym kolorem RS 3, który pojawia się w komunikacji modelu jest zielony Kyalami, niemalże wyjęty z arcade’owych gier wideo, gdzie jeszcze przed ruszeniem pojazdu, trzeba zakomunikować jego moc. Wygląd to jedno, ale prawdziwa historia Audi RS 3 to trzyczęściowa opowieść: silnik, zawieszenie i RS Torque Splitter.

Dobrze znany pięciocylindrowy silnik Audi o pojemności 2,5 litra z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem został przeniesiony z poprzedniego RS 3, z aktualizacjami oprogramowania i nieco wyższym ciśnieniem doładowania, które daje 400 KM przy 6 500 obr./min. Audi przyspiesza do setki w 3,8 sekundy.

Jeśli chodzi o zawieszenie, stary system amortyzatorów magnetycznych zniknął, zastąpiony przez pakiet RS Dynamic Plus z aktywnym zawieszeniem DCC. Zapewnia ono szerszy zakres osiągów w zależności od warunków i/lub trybów wybieranych przez kierowcę. Każdy amortyzator jest wyposażony w sterowany elektronicznie zawór, który może zmieniać ilość oleju przepływającego do jego zbiornika, zmieniając opór, ale nie lepkość płynu, jak to ma miejsce w konfiguracji magnetycznej.

Jednak RS Torque Splitter to najbardziej łakomy kąsek dla entuzjastów nowinek. To to samo rozwiązanie, które zastosowano w Golfie R, z oprogramowaniem i tuningiem specyficznym dla Audi. W skrócie jest to rodzaj aktywnego dyferencjału, który umożliwia wektorowanie momentu obrotowego. Na lewym łuku Torque Splitter przenosi moment obrotowy na prawe tylne koło i na odwrót. Tak uzyskuje się optymalną stabilność i wysoką zwrotność, by móc RS 3 driftować.

W ustawieniach RS Performance znajdziesz więcej opcji zawieszenia, w tym takie, które np. jest optymalne do pokonywania falistej północnej pętli toru Nürburgring… Tymczasem układ kierowniczy – również regulowany – choć nie zapewnia sprzężenia zwrotnego z innego świata, jest wystarczająco szybki, aby RS 3 pozytywnie reagował na sygnały wejściowe, a jego waga sprawia, że przyjemnie płynie z zakrętu na zakręt.

Szybko nauczyłem się ufać systemowi napędu na cztery koła Quattro. Byłem pod wrażeniem tego, jak szybko można sięgnąć po moc, wyjeżdżając z zakrętu, gdy samochód nie wyraża nawet cienia protestu i zajmuje się uporządkowaniem przyczepności. W tym względzie pomaga fakt, że przedni rozstaw RS 3 jest o prawie 7 cm szerszy niż tył.

Jeśli postanowisz nie wydać dodatkowych 29 170 PLN na wyczynowy, 19-calowy układ hamulcowy z tarczami ceramicznymi wzmacnianymi włóknem węglowym na przednich kołach, ucieszysz się z wiadomości, że standardowe stalowe tarcze hamulcowe są większe niż wcześniej i mogą pochwalić się o 20 procent lepszym chłodzeniem, podczas gdy zaciski mają większe klocki.

Jeśli szukasz szybkiego, sprawnego, niezelektryfikowanego, kompaktowego, luksusowego, sportowego sedana o wyrazistym wyglądzie i doskonałej dynamice jazdy, Audi RS 3 zasługuje na poważne rozważenie. Dzięki mocnemu silnikowi i szybkiemu przyspieszeniu, zapewnianej przez Quattro przyczepności na zakrętach, solidnej równowadze prowadzenia i nowemu mechanizmowi RS Torque, jest w nim wiele do polubienia. Nie jest tak brutalny w swoim przekazie jak BMW M i mniejszy niż większość dzisiejszych czterodrzwiowych samochodów o wysokich osiągach. Obie te cechy silnie przemawiają do określonego typu nabywcy. Audi nie będzie mówić o wielkości sprzedaży, ale nie spodziewaj się, że samochody RS 3 zaleją polskie drogi, co powinno sprawić, że właściciele znów poczują się, jakby byli częścią stosunkowo małego klubu. Patrząc w przyszłość, rozsądnie jest spekulować, że za kilka lat ten samochód będzie postrzegany jako coś wyjątkowego z minionych czasów – i taki, którego chciałbyś kupić, gdy miałeś okazję.

Specyfikacja