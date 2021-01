TEST: Apple iPad Air

Przez wiele lat wszystkie iPady wyglądały tak samo – miały grube obwódki dookoła ekranu, okrągłe przyciski Touch ID na dolnej krawędzi i zaokrąglone brzegi. Trend ten przełamał dopiero najnowszy iPad Pro. Nowy design i funkcjonalność od razu zachwyciły użytkowników, którzy chwalili bezramkowy wyświetlacz, drugą generację Apple Pencil i uniwersalne złącze USB-C zamiast portu Lightning. Zmiany te właśnie trafiły do niższego modelu tabletu Apple – sprawdźmy, czy to wystarczy, by zawładnąć naszymi sercami.

Nowy iPad Air ma taką samą grubość i wielkość, co wersja Pro z 11-calowym ekranem, ale jest od niego odrobinę lżejszy. Dzięki temu urządzenie można swobodnie podpierać jedną dłonią przez długi czas, na przykład podczas oglądania wideo. Płaskie, aluminiowe wykończenie tylnej części urozmaicone zostało niewielkim wybrzuszeniem z pojedynczym aparatem. Oprócz standardowych kolorów obudowy sprzęt dostępny jest także w zielonej, różowej i błękitnej wersji; prezentują się one elegancko i efektownie.

Ekran iPada Air to 10,9-calowy panel o rozdzielczości 2360×1640 px, co daje zagęszczenie 264 ppi. Wartość ta zapewnia komfortowe korzystanie z tabletu, chociaż szkoda, że Apple postawiło na wyświetlacz LCD, a nie OLED. Te ostatnie charakteryzują się lepszym kontrastem; na szczęście urządzenie nadrabia to niezłą jasnością (500 nitów wystarczy do komfortowej pracy w mocnym świetle słonecznym), niezbędną do poprawnej obróbki grafiki.

Maksymalna częstotliwość odświeżania ekranu to 60 Hz, podczas gdy w iPadzie Pro otrzymujemy panel 120 Hz. Im wyższa wartość, tym płynniej wyświetlane są animacje, a rysik staje się bardziej responsywny. W praktyce zauważyłem różnicę jedynie podczas rysowania w Procreate, gdzie niektóre pędzle miały minimalne opóźnienie; w trakcie notowania Apple Pencil drugiej generacji pracował tak płynnie, jak bym pisał długopisem po papierze.

Gdy trzymamy iPada Air w orientacji poziomej, umieszczone na jego przeciwległych krawędziach głośniki zapewniają niezły efekt stereo. Najlepiej słychać to podczas oglądania filmów, kiedy to odgłosy poruszają się wraz z wyświetlanymi obiektami. Z drugiej strony, iPad Air ma problemy z wygenerowaniem wystarczająco soczystych basów, więc melomani powinni zaopatrzyć się w odpowiednie słuchawki.

Pęd do pracy

iPad Air był pierwszym urządzeniem Apple wyposażonym w najnowszy procesor A14 Bionic; potem czip trafił także do najnowszej generacji iPhone’ów. Jego wynik w programie Geekbench 5 okazał się o 40% lepszy od tego uzyskanego przez iPada Pro. Śmiało mogę zatem stwierdzić, że w praktyce większość użytkowników nigdy nawet nie zbliży się do limitu możliwości iPada Air. Gry mobilne, programy graficzne, edycja wideo w 4K, aplikacje do obróbki dźwięku – niezależnie od tego, z jakiego programu korzystałem, tablet nie zaciął się nawet na chwilę.

Wspominałem już o wsparciu dla Apple Pencil 2. generacji. Rysik jest właściwie nieodłącznym uzupełnieniem urządzenia, w szczególności po aktualizacji do iPadOS 14. Nowy system operacyjny dodaje genialną funkcję pisania w każdym polu tekstowym i automatycznego rozpoznawania ręcznych notatek. Możemy także tworzyć długie szkice i notatki w specjalistycznych programach, a następnie przeklejać je do dokumentów lub maili w formie cyfrowego tekstu.

iPad Air otrzymał dwa aparaty, jeden z przodu i jeden z tyłu. Prawdę mówiąc, żaden z nich nie jest specjalnie rewelacyjny; owszem, tylna kamerka potrafi niby kręcić wideo w jakości 4K/60 kl./s z „kinową stabilizacją obrazu”, ale wykonane nią zdjęcia i klipy są rozmyte, wyprane z kolorów i wyglądają bardzo smutno. Niestety, nie jest to ta sama jakość, do której przyzwyczaiły nas iPhone’y.

Dla wielu użytkowników pewnym minusem może być także stosunkowo mała pamięć wewnętrzna – w iPadzie Air dostajemy maksymalnie 256 GB miejsca na pliki. Jeśli nie korzystamy z subskrypcji iCloud i często edytujemy zdjęcia lub filmy, przestrzeń ta zacznie dość szybko się kurczyć; droższy iPad Pro daje nam do dyspozycji nawet 1 TB pamięci.

„Lekki” tablet od Apple to przede wszystkim urządzenie do kreatywnej pracy – szybkie otwieranie aplikacji, responsywny ekran i lekka konstrukcja to cechy, dzięki którym możemy wydajnie pracować dosłownie z każdego miejsca. Należy przy tym pamiętać, że wraz z wydajnością zwiększyła się także cena iPada Air, która dla wielu użytkowników może okazać się wręcz nie do przyjęcia.

Specyfikacja