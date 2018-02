MWC 2018: technologia Digital Key od BMW

Mobile World Congress to nie tylko okazja do zobaczenia najnowszych urządzeń mobilnych, ale także porozmawiania o ich nowatorskim wykorzystaniu. Na stoisku BMW można zobaczyć m. in. autonomiczne auto, które można przywołać przy pomocy telefonu oraz Digital Key – technologię otwierania i odpalania samochodu smartfonem.

Digital Key to połączenie znanego z wielu samochodów klasy premium (i nie tylko) otwierania auta za pomocą telefonu z systemem bezkluczykowym. W momencie wejścia do samochodu i położenia smartfona na specjalnej bezprzewodowej ładowarce, silnik zostaje automatycznie uruchomiony. Jeden samochód będzie mógł zostać sparowany z pięcioma telefonami. Digital Key ujrzymy w akcji w lipcu 2018, ale początkowo będzie on współpracował jedynie z niektórymi smartfonami, konkretnie modelami Samsunga wyposażonymi w NFC.

Ponadto BMW zaprezentowało autonomiczny samochód BMW i3, który można przywołać za pomocą telefonu. Auto wyposażone jest w system CoPilot, który gwarantuje 5 poziom autonomiczności jazdy – oznacza to, że pasażer może usiąść na tylnym siedzeniu i w ogóle nie przejmować się prowadzeniem pojazdu. Samochody z CoPilot na pewno nie pojawią się na rynku przed 2020 rokiem – nawet stosunkowo prostszy system automatycznego prowadzenia auta poza obszarami o zwiększonym ruchu drogowym BMW iNext wejdzie do użytku najwcześniej w 2021 roku.