Spotify rezygnuje z trybu Car View

Na osoby, które korzystają ze Spotify w trakcie codziennych podróży autem, czeka niemiła niespodzianka. Okazuje się, że aplikacja mobilna właśnie została pozbawiona trybu samochodowego, a serwis streamingowy nie zapowiedział jego następcy.

Tryb Car View został po raz pierwszy zaprezentowany w 2019 roku i szybko zdobył serca wielu kierowców. Po podłączeniu smartfona do instalacji Bluetooth w aucie, apka Spotify zyskiwała specjalny wygląd: z ekranu znikała okładka albumu i menu, zastąpione przez duże, kontrastowe przyciski sterowania, które łatwo było wcisnąć bez odwracania uwagi od sytuacji na drodze. Niestety, Car View nie przetrwał zbyt długo – przedstawiciele serwisu streamingowego właśnie oficjalnie potwierdzili, że zrezygnowali z tego rozwiązania.

Spotify podkreśla, że pracuje nad innymi technologiami ułatwiającymi słuchanie muzyki w aucie, ale żeby wprowadzić je w życie, konieczne było usunięcie trybu Car View z aplikacji. Na razie usługa nie proponuje jego zamiennika, zamiast tego sugerując użytkownikom, by podczas jazdy korzystali z Asystenta Google.

Wielu osobom nie przypadło to jednak do gustu: Asystent Google nie jest dostępny na wszystkich rynkach i we wszystkich językach, co utrudnia bezpieczną obsługę aplikacji w trakcie jazdy. Niektórzy oskarżają nawet Spotify o to, że usunięcie Car View to przemyślany sposób na zachęcenie użytkowników do zakupu Spotify Car Thing – dedykowanego samochodowego playerka, który już wkrótce ma trafić do sprzedaży.