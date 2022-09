TEST: Deskwise Lagom

Większość z nas mówiąc o biurku, jeszcze do niedawna myślała o najmłodszych domownikach, którym mebel ten był i jest niezbędny podczas nauki czy rozrywki. Postrzeganie to zmieniła pandemia i konieczność pracy w systemie home office. Od tego momentu każdy z nas zapragnął mieć wygodne miejsce pracy, które pozwoli w komfortowej pozycji spędzić nawet kilkanaście godzin. I o ile przyzwyczajeni jesteśmy do siedzącego trybu, to coraz częściej chcemy poruszać się w trakcie wykonywania służbowych obowiązków. Niejednokrotnie zmotywowani chociażby naszymi smartwatchami, wskazującymi polecenie „Pora wstać!” A gdyby tak mieć możliwość zmiany pozycji w ciągu kilku sekund, bez konieczności odchodzenia od komputera? Oto trafiło do mnie biurko Lagom firmy Deskwise z dużą przestrzenią roboczą i… elektryczną regulacją wysokości. Sprawdźmy, czy „udźwignie” trudy mojej codziennej, redakcyjnej pracy.

Model Lagom cechuje prosty i klasyczny design. Biurko składa się z blatu wykonanego ręcznie z litego drewna dębowego oraz stalowego stelażu. Istnieje możliwość wyboru koloru zarówno blatu, jak i nóg – ja zdecydowałem się na drewno w kolorze naturalnym i czarny stelaż. Już podczas montażu (opcjonalnie dokonywanego przez zewnętrzną firmę dostawczą, współpracującą z Deskwise) widać solidność obu elementów. Blat biurka pokryty jest półmatowym lakierem, który gwarantuje wyższą odporność na ścieranie i może poszczycić się udźwigiem 150 kg. Mój redakcyjny ekwipunek to zazwyczaj laptop, monitor, tablet, do tego drukarka i cała sterta testowych gadżetów, co i tak nawet w ułamku nie spowodowało zbliżenia się do tej umownej granicy. Dodałem więc nieco obciążenia i, co było dla mnie dość zaskakujące, przy 145 kg nie wydarzyło się nic niepokojącego. Zaskakujące, bo grubość blatu wynosi zaledwie 2 cm. Warte odnotowania jest to, że biurko mimo obciążenia stabilnie zmienia wysokość i bez względu na nią gwarantuje komfortową pracę.

A jeśli już mówimy o wysokości biurka, to tutaj od razu warto podkreślić elektryczną regulację, która odmienia je w prawdziwie multifunkcjonalną przestrzeń. Kupując mebel do pracy, zazwyczaj dopasowujemy je do wysokości osoby, która będzie przy nim siedziała. W przypadku wyboru produktów Deskwise z regulacją wysokości, nie musimy się tym przejmować. Przy Lagom może pracować kilka osób, bez względu na to czy są niskie czy wysokie. Co więcej, jeśli zapragniemy pracować w pozycji stojącej, wystarczy skorzystać z panelu sterującego, który podniesie blat. Mechanizm może być zamontowany z lewej lub z prawej strony. Jak działa? Oczywiście prościej się nie da – delikatnie naciskając panel w górę lub w dół. Mamy także możliwość zapisania czterech ulubionych czy najczęściej wykorzystywanych ustawień, w aplikacji komunikującej się z mechanizmem za pomocą Bluetooth. Co więcej mechanizm może nam sugerować zmiany pozycji – niby biurko, a dba także o nasze zdrowie! Ja mimo wszystko wolałem moje smartwatchowe powiadomienia. Warto podkreślić, że unoszenie i opuszczanie blatu odbywa się bardzo płynnie i w zasadzie bezgłośnie. Pomimo że jest szybkie, nie ma żadnej obawy o pozostawione na nim przedmioty – nawet wypełniony niemal po brzegi kubek z kawą, podczas zmiany pozycji ani drgnął. Testowałem w przeszłości rozwiązania elektryczne od Spactronik, Beliani, Nowego Stylu i B2B Partner i żadne z nich nie było tak dobre jak to od Deskwise.

Wśród licznych możliwości personalizacyjnych biurka znajduje się także np. opcja dodania kanału kablowego, znajdującego się pod blatem wraz z przepustem na estetyczne przeprowadzenie przewodów. „Rynna” jest jednak trochę za niska dla wysokich zasilaczy. Na szczęście struktura pozwala, by rozwiązać ten problem, układając listwę bokiem. Wśród opcji dodatkowych jest też np. pasek z oświetleniem Ambient, poprowadzony w tylnym rancie, który oświetla ścianę dowolnym kolorem. Warto zwrócić uwagę, że oświetlenie ma tutaj jednolitą strukturę, bez widocznych pikseli/diód.

Po kilku tygodniach pracy przy biurku Lagom firmy Deskwise jestem zachwycony komfortem jego użytkowania. To prosta, ale jakże solidna forma, wzbogacona o topowe rozwiązanie w zakresie regulacji wysokości blatu, który umożliwia pracę przez wiele godzin, przy jednoczesnym zadbaniu o swoje ciało. I jeśli myślicie, że praca na stojąco nie jest wygodna, to dementuję – to doskonały sposób, aby rozprostować nogi, zrobić kilka kroków i uruchomić inne partie mięśni niż podczas pozycji siedzącej. W moim przypadku wpłynęło też bardzo dobrze na produktywność.

Przy ogólnej, wysokiej ocenie biurka Lagom pozostaje kwestia jego ceny, która w zależności od wybranego rozmiaru, rodzaju drewna i innych parametrów, zaczyna się od wysokiego pułapu 4 280 PLN. To dużo i stawia ten produkt w kategorii premium, choć z drugiej strony wspomniane przeze mnie tańsze rozwiązania nie mają startu do tego oferowanego przez Deskwise. Jest to zatem na pewno inwestycja na dłużej, dla osób wymagających i którym podoba się skandynawski design tego luksusowego mebla.

