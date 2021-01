Telewizory Samsung Neo QLED, MicroLED i linia Lifestyle TV

Podczas wirtualnego wydarzenia First Look poprzedzającego CES 2021 firma Samsung zaprezentowała portfolio telewizorów na 2021 rok. Neo QLED, MicroLED i linia Lifestyle TV to produkty, które poprzez nowe rozwiązania i technologie zmieniają rolę telewizora w domu. Wyrażają także zaangażowanie Samsung w zrównoważony rozwój i innowacyjność.

W ubiegłym roku doświadczyliśmy tego, jak ważną rolę technologia odgrywa w naszym codziennym życiu, każdego dnia pomagając nam wykonywać obowiązki i utrzymywać wzajemne kontakty – mówi JH Han, President Visual Display Business w Samsung Electronics. – Nasze zaangażowanie w tworzenie zrównoważonej przyszłości idzie w parze z niesłabnącym dążeniem do innowacji, by sprostać ciągle zmieniającym się potrzebom użytkowników – od zmniejszenia śladu węglowego generowanego przez nasze urządzenia przez zapewnienie szeregu funkcji zwiększających przystępność, po oferowanie niezrównanych wrażeń z oglądania dostosowanych do stylu życia każdego odbiorcy.

Zrównoważona i przystępna przyszłość dla wszystkich

W ciągu najbliższych kilku lat Samsung podąży ścieżką proekologiczną, dostosowując produkcję telewizorów do kilku długoterminowych programów zrównoważonego rozwoju. Obejmują one działania takie jak:

Zmniejszenie śladu węglowego i poprawa efektywności energetycznej: Samsung będzie dążył do systematycznego zmniejszania swojego łącznego śladu węglowego generowanego w procesie produkcji telewizorów. Firma będzie również zmierzać do ograniczenia zużycia energii przez użytkowników i wykorzystywania większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu w oferowanych produktach.

i Samsung będzie dążył do systematycznego zmniejszania swojego łącznego śladu węglowego generowanego w procesie produkcji telewizorów. Firma będzie również zmierzać do ograniczenia zużycia energii przez użytkowników i wykorzystywania większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu w oferowanych produktach. Projektowanie zrównoważonych opakowań: Korzystając z cennych informacji zwrotnych od użytkowników, Samsung rozszerza swój projekt „ Ekoopakowanie ” na wszystkie modele telewizorów Lifestyle’owych z 2021 r. i większość tegorocznej linii Neo QLED. To zrównoważone rozwiązanie pozwala za pomocą upcyklingu przetwarzać rokrocznie do 200 000 ton pudeł z tektury falistej [1]. Natomiast ograniczenie tekstu i grafiki na ekoopakowaniu pozwala wyeliminować farbę drukarską na bazie oleju, której zwykle używa się do druku barwnego na pudłach od telewizorów, a to z kolei pozwala dodatkowo zmniejszyć ilość odpadów.

Korzystając z cennych informacji zwrotnych od użytkowników, Samsung rozszerza swój projekt „ ” na wszystkie modele telewizorów Lifestyle’owych z 2021 r. i większość tegorocznej linii Neo QLED. To zrównoważone rozwiązanie pozwala za pomocą upcyklingu przetwarzać rokrocznie do 200 000 ton pudeł z tektury falistej [1]. Natomiast ograniczenie tekstu i grafiki na ekoopakowaniu pozwala wyeliminować farbę drukarską na bazie oleju, której zwykle używa się do druku barwnego na pudłach od telewizorów, a to z kolei pozwala dodatkowo zmniejszyć ilość odpadów. Pilot zasilany energią słoneczną: W 2021 roku wiele telewizorów Samsung będzie sprzedawanych z pilotem zasilanym energią słoneczną, który można ładować za pomocą oświetlenia wewnętrznego, światła naturalnego lub USB. Ta zmiana przełoży się na konkretne korzyści -w ciągu siedmiu lat pozwoli zapobiec wygenerowaniu odpadów pochodzących z ok. 99 milionów baterii AAA, które użyte byłyby do obsługi pilotów [2]. Dodatkowo, do produkcji takiego pilota, firma Samsung opracowała innowacyjny proces polegający na upcyklingu nadających się do przetworzenia plastikowych butelek, w tym na wykorzystaniu 24% materiałów pochodzących z recyklingu [3].

Tegoroczne modele QLED i Neo QLED, które czerpią z najnowszych osiągnięć technologii i sztucznej inteligencji (AI) dostarczą użytkownikom jeszcze więcej przyjemności z oglądania i zapewnią funkcje ułatwiające dostępność.

W modelach z 2021 r. dodano zatem nowe rozwiązania, takie jak przenoszenie napisów, powiększanie wyświetlania języka migowego i dźwięk z wieloma wyjściami, dając osobom niedosłyszącym, niesłyszącym, niedowidzącym i niewidomym możliwość optymalnego dostosowania dźwięku i obrazu do indywidualnych potrzeb i preferencji. Do 2022 roku Samsung zobowiązuje się rozszerzyć funkcję przewodnika głosowego, która oferuje wskazówki głosowe dla osób z zaburzeniami widzenia, do większej liczby urządzeń. W nadchodzących latach firma będzie nadal wprowadzała nowe rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, by zwiększyć przystępność swoich telewizorów.

Neo QLED, czyli kwantowy skok dla technologii wyświetlania

W swoich flagowych modelach 8K (QN900A) i 4K (QN90A) Samsung wprowadza zupełnie nową technologię wyświetlania – Neo QLED. Tym samym technologia QLED wchodzi na wyższy poziom. To możliwe dzięki zastosowaniu nowego źródła światła Quantum Mini LED, którym precyzyjnie steruje technologia Quantum Matrix i niezwykle wydajny procesor obrazu Neo Quantum, zoptymalizowany dla Neo QLED.

Zaprojektowana przez firmę Samsung Quantum Mini LED ma zaledwie 1/40 wysokości konwencjonalnej diody LED. Zamiast soczewki do rozpraszania światła i zestawu do mocowania diody,Quantum Mini LED ma niewiarygodnie cienkie mikrowarstwy wypełnione wieloma diodami. Technologia Quantum Matrix umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie gęsto rozmieszczonymi diodami, zapobiegając efektowi rozmazania (blooming) i umożliwiając użytkownikom czerpanie większej przyjemności z oglądania treści wyświetlanych zgodnie z zamierzeniami twórców.

Neo QLED zwiększa skalę luminancji do 12 bitów z zastosowaniem 4096 kroków. Sprawia to, że ciemne obszary są ciemniejsze, a jasne – bardziej rozświetlone, dzięki czemu obraz cechuje większa szczegółowość, a wrażenia HDR są jeszcze bardziej wciągające. Co więcej, w Neo QLED zastosowano opracowany przez firmę, niezwykle wydajny procesor Neo Quantum z wzmocnionymi możliwościami upscalingu. Wykorzystując nawet 16 różnych modeli sieci neuronowych, z których każdy ma możliwość zwiększania rozdzielczości, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i technologii głębokiego uczenia, Neo Quantum może zoptymalizować jakość obrazu do bliskiej 4K lub 8K niezależnie od jego oryginalnej jakości.

Tegoroczny Neo QLED 8K oferuje nowość w postaci Infinity One Design – niemal bezramkowego ekranu, zapewniającego jeszcze bardziej wciągające wrażenia wizualne w eleganckiej obudowie. Możliwość zamocowania do Neo QLED 8K modułu Slim One Connect – zupełnie nowego systemu zarządzania kablami, który można przytwierdzić z tyłu telewizora – zapewnia łatwiejszą instalację, poprawia też wrażenia estetyczne. W Neo QLED 8K z roku 2021 wprowadzono również kilka wysokiej klasy funkcji audio, takich jak Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) Pro, dzięki której pomieszczenie wypełnia dynamiczny dźwięk „śledzący” ruch obiektów na ekranie, czy SpaceFit Sound, która analizuje fizyczne otoczenie, w którym znajduje się telewizor i generuje wciągający dźwięk dostosowany specjalnie do danej przestrzeni.

Tegoroczne modele Samsung Neo QLED 8K i 4K oferują inteligentne funkcje, które rozszerzają rolę telewizora i ułatwiają zaspokajanie nowych potrzeb użytkowników w dziedzinach, takich jak fitness, rozrywka czy praca w domu.

Samsung Health (dostępny na wybranych rynkach) niezauważalnie przekształca dom w prywatną siłownię, a nowa funkcja Smart Trainer niczym trener osobisty śledzi i analizuje postawę ćwiczącego w czasie rzeczywistym. Podczas treningu i po jego zakończeniu Smart Trainer dostarcza informacji zwrotnych na temat formy, pomaga liczyć powtórzenia i szacuje liczbę spalonych kalorii. Dzięki wideo i interaktywności zapewnianej przez obsługujące Bixby sterowanie głosowe, Samsung Health Smart Trainer podnosi jakość domowych ćwiczeń i pozwala je spersonalizować.

(dostępny na wybranych rynkach) niezauważalnie przekształca dom w prywatną siłownię, a nowa funkcja niczym trener osobisty śledzi i analizuje postawę ćwiczącego w czasie rzeczywistym. Podczas treningu i po jego zakończeniu Smart Trainer dostarcza informacji zwrotnych na temat formy, pomaga liczyć powtórzenia i szacuje liczbę spalonych kalorii. Dzięki wideo i interaktywności zapewnianej przez obsługujące Bixby sterowanie głosowe, Samsung Health Smart Trainer podnosi jakość domowych ćwiczeń i pozwala je spersonalizować. Za sprawą dwóch nowych, wyjątkowych funkcji Samsung zapewnia też najwyższą jakość wyświetlanych na telewizorze gier. Super Ultrawide GameView daje możliwość grania nie tylko na szerokim ekranie o proporcjach 21:9, ale wręcz na ekranie ultraszerokim, którego proporcje wynoszą 32:9. Szersze pole widzenia sprawia, że graczom nie umknie żaden detal czy zwrot akcji. Z kolei Game Bar (pasek gier) pozwala szybko monitorować i dostosowywać krytyczne aspekty gry – bez względu na to, czy chodzi o zmianę proporcji, sprawdzanie współczynnika input lag, czy podłączenie zestawu słuchawkowego. Warto również wspomnieć o funkcji FreeSync Premium Pro, która ogranicza klatkowanie obrazu, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się idealnie płynną akcją.

daje możliwość grania nie tylko na szerokim ekranie o proporcjach 21:9, ale wręcz na ekranie ultraszerokim, którego proporcje wynoszą 32:9. Szersze pole widzenia sprawia, że graczom nie umknie żaden detal czy zwrot akcji. Z kolei pozwala szybko monitorować i dostosowywać krytyczne aspekty gry – bez względu na to, czy chodzi o zmianę proporcji, sprawdzanie współczynnika input lag, czy podłączenie zestawu słuchawkowego. Warto również wspomnieć o funkcji FreeSync Premium Pro, która ogranicza klatkowanie obrazu, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się idealnie płynną akcją. Dzięki Google Duo użytkownicy mogą użyć telefonu, by nawiązać wysokiej jakości wideorozmowę, do której mogą dołączyć nawet 32 osoby – niezależnie od systemu operacyjnego jakiego używają. Aplikacja Google Duo umożliwia prowadzenie wideorozmów bezpośrednio przez dodatkową, podłączaną do telewizora przez USB inteligentną kamerę mogącą śledzić ruchy użytkownika. Oferuje ona ponadto możliwość automatycznego przybliżania i oddalania obrazu, dzięki czemu uczestnik rozmowy ma odpowiednią wielkość, a obraz zawsze pozostaje ostry.

użytkownicy mogą użyć telefonu, by nawiązać wysokiej jakości wideorozmowę, do której mogą dołączyć nawet 32 osoby – niezależnie od systemu operacyjnego jakiego używają. Aplikacja Google Duo umożliwia prowadzenie wideorozmów bezpośrednio przez dodatkową, podłączaną do telewizora przez USB inteligentną kamerę mogącą śledzić ruchy użytkownika. Oferuje ona ponadto możliwość automatycznego przybliżania i oddalania obrazu, dzięki czemu uczestnik rozmowy ma odpowiednią wielkość, a obraz zawsze pozostaje ostry. PC on TV na urządzeniach Samsung to funkcja umożliwiająca podłączenie komputera do telewizora. W efekcie użytkownicy, korzystając z ekranu telewizora, do którego podłączone są mysz i klawiatura, mogą efektywnie pracować bądź uczyć się z domu, . Rozwiązanie to pozwala na bezpośredni dostęp do MS Office 365 w przeglądarce internetowej telewizora aby tworzyć i edytować dokumenty. Wystarczy na komputerze zainstalować aplikację Easy Connection i zalogować się na swoje konto Samsung – telewizor automatycznie połączy się z PC, umożliwiając wygodną pracę z domowego salonu.

MICRO LED: zapierająca dech jakości obrazu i znakomity design

W 2021 roku Micro LED trafia do domu. Za sprawą nowej linii MICRO LED firma Samsung po raz pierwszy proponuje telewizor wykonany w tej technologii, który skierowany jest do użytkowników domowych. Widzowie będą mogli doświadczać doskonałych wrażeń wizualnych na ultrawielkim ekranie nowej generacji.

W nowej linii MICRO LED – obecnie dostępnej z ekranami o przekątnych 110” i 99”, a do końca roku także w mniejszych rozmiarach – zastosowano diody, których rozmiar opisywany jest w mikrometrach. Pozwalają one wyeliminować moduł podświetlenia i filtry kolorów używane w urządzeniach konwencjonalnych. Niezwykle realistyczne barwy i wysoka jasność to zasługa 24 milionów samoemisyjnych indywidualnie sterowanych diod LED. A konstrukcja Monolith Design, dzięki której ekran zajmuje ponad 99% powierzchni frontu urządzenia, sprawia, że nic nie odwraca uwagi widza od zapierającej dech jakości obrazu.

By w pełni wykorzystać potencjał ogromnego ekranu nowej linii MICRO LED, Samsung wprowadził i zoptymalizował szereg rozwiązań znanych z telewizorów Smart TV. Teraz widzowie mogą m.in. skorzystać z opcji 4Vue (Quad View), która pozwala na jednym ekranie wygodne oglądać treści pochodzące nawet z czterech różnych źródeł. W ten sposób kibice mogą podłączyć liczne urządzenia zewnętrzne, by śledzić równocześnie kilka rozgrywających się w tym samym czasie meczów, entuzjaści gamingu mogą z kolei oglądać w streamingu przewodnik po grze, jednocześnie w nią grając. A wszystko to w świetnej jakości i dużym rozmiarze.

W nowej linii MICRO LED wrażenia audio są tak samo wciągające jak efekty wizualne. Za sprawą wbudowanego systemu Majestic Sound oszałamiający, 5.1-kanałowy dźwięk nie wymaga zewnętrznego głośnika, by przekształcić każde pomieszczenie w luksusowe domowe kino.

Portfolio Lifestyle TV, czyli telewizory skrojone na miarę potrzeb

W 2021 roku Samsung rozwija także gamę produktów Lifestyle TV. Nowe wzornictwo i forma wychodzą naprzeciw zmieniającym się potrzebom i gustom użytkowników. Wraz ze swoim rynkowym debiutem w 2017 roku The Frame – sprzedany dotychczas w ponad milionie egzemplarzy – na nowo zdefiniował rolę telewizora we wnętrzu, proponując zamianę czarnego ekranu na ulubione dzieło sztuki.

Wersja na rok 2021 bazuje na dziedzictwie The Frame, jednocześnie oferując więcej możliwości konfiguracji oraz smuklejszą formę. Nowy The Frame jest zatem o połowę smuklejszy [4] w porównaniu z poprzednimi generacjami, co stanowi nawiązanie do głębi oferowanej przez tradycyjną ramę obrazu. Nowe wymienne ramki w pięciu kolorach i dwóch możliwych do spersonalizowania stylach — Modern i Beveled — pasują do estetyki każdego pomieszczenia, w którym telewizor zostanie umieszczony.

Subskrypcja całkowicie odświeżonej usługi Art Store daje posiadaczom The Frame możliwość obcowania z ponad 1400 starannie wyselekcjonowanymi dziełami sztuki. Nowa, oparta na AI technologia autoselekcji sprawniej analizuje indywidualne preferencje użytkowników, aby trafniej dobierać rekomendowane dzieła do wyświetlenia.

Za sprawą niemal nieograniczonych opcji personalizacji z portfolio telewizorów lifestyle’owych Samsung –obejmującego modele The Frame, The Serif, The Sero, The Terrace i The Premiere – użytkownik może wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do swojego domowego wnętrza.

Więcej informacji na temat tegorocznej linii telewizorów Samsung znaleźć można na stronie: https://www.samsung.com/.

