Telewizory Neo QLED – wszystko, co najlepsze już w Polsce

Samsung Neo QLED to telewizor kompletny, który czerpie z najnowszych osiągnięć technologii i sztucznej inteligencji (AI), znosząc kolejne ograniczenia. Tym samym zaprasza widzów do odkrywania nieskończonej doskonałości obrazu i dźwięku. Neo QLED pozwala doświadczać rozrywki na nowo.

Telewizory Neo QLED 8K

Niezwykła jakość obrazu i niesamowity design to tylko niektóre z wyróżników telewizorów Neo QLED 8K – QN900A i QN800A. Dzięki technologii kropek kwantowych widz rozpieszczany jest rzeczywistymi, soczystymi kolorami, a sztuczna inteligencja spowoduje, że nawet starsze materiały wideo zyskają nową jakość. Telewizory Samsung Neo QLED 8K to najwyższe modele w tegorocznej ofercie, które jak przystało na flagowce łączą wszystko co najlepsze. Prawdziwym przełomem jest zastosowane tu nowe źródło światła, czyli technologia Quantum Mini LED, która odpowiada za precyzyjną kontrolę podświetlenia. Dioda Quantum Mini LED ma zaledwie 1/40 wysokości konwencjonalnej diody LED, co daje lepszą kontrolę nad ilością światła w poszczególnych fragmentach i przekłada się na bardziej szczegółowy obraz.

Aby w pełni wykorzystać możliwości Quantum Mini LED niezbędny jest mocny procesor, który zadba o zoptymalizowanie obrazu. Z tym wyzwaniem w czasie rzeczywistym mierzy się nowo zaprojektowany Procesor AI Neo Quantum 8K. Wykorzystuje on udoskonalony proces skalowania do jakości zbliżonej do 8K, który oparty jest na 16 wielomodelowych sieciach neuronowych, które analizują dane wizualne. Każda z takich sieci ma swój obszar specjalizacji, dzięki czemu widzowie mogą zobaczyć ulubione filmy w nowej odsłonie – więcej detali, poprawione tekstury czy krawędzie. To zupełnie tak, jakby 16 szefów kuchni serwowało nam swoje popisowe dania.

Neo QLED 8K łączą innowacje technologiczne z nowościami w zakresie konstrukcji i designu, i wyróżniają się Absolutnie Bezgranicznym Designem. Poprzez zastosowanie smukłego profilu nic nie będzie odciągać uwagi od filmu, a wrażenia będą rzeczywiste. Dodatkowo w modelu QN900A Samsung zastosował Bezgraniczny Ekran, gdzie ramka została zminimalizowana do zaledwie 0,8 mm, a sam telewizor należy do najsmuklejszych w tegorocznym portofolio firmy Samsung.

Nowością wprowadzoną wraz z modelami Neo QLED 8K jest także nowy Moduł One Connect Pro, który pozwala ukryć przewody i zapanować nad plątaniną kabli. Teraz można go umieścić nie tylko obok telewizora czy w szafce, ale także przymocować do stopy telewizora. Daje to jeszcze więcej swobody w aranżacji przestrzeni wokół największego domowego ekranu.

Telewizory Neo QLED 4K

Linia Neo QLED obejmuje trzy modele 4K: QN95A, QN91A, QN85A. Podobnie jak w przypadku modeli 8K jednym z głównych wyróżników jest tu technologia Quantum Mini LED. Telewizory otrzymały także nowy Procesor AI Neo Quantum 4K, który wykorzystując sztuczną inteligencję podnosi jakość obrazu do rozdzielczości zbliżonej do 4K [3]. Widzowie mogą dodatkowo liczyć na miliard perfekcyjnych odcieni kolorów, który jest zasługą 100% Natężenia Kolorów (dzięki technologii Quantum Dot).

Telewizory Neo QLED 4K wyróżniają się także smukłą i minimalistyczną konstrukcją Neo Slim Design, dzięki której świetnie będą prezentować się w każdym wnętrzu. Model QN95A oferuje dodatkowo Moduł One Connnect.

Perfekcyjne brzmienie

W tym roku Samsung jeszcze wyżej postawił poprzeczkę nie tylko w odniesieniu do jakości obrazu, ale także w odniesieniu do dźwięku.

W sam środek akcji przeniesie widzów Dźwięk Podążający za Obiektem+ [4], który sprawi, że dźwięk będzie bardziej przestrzenny. System odpowiednio rozmieszczonych głośników śledzi ruch obiektu na ekranie, podążając za nim. W najwyższym tegorocznym modelu Neo QLED 8K QN900A dostępna jest funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem Pro, która wykorzystuje wbudowany system głośników (6.2.2), aby dostarczyć jeszcze więcej realizmu z każdej sceny.

Wszystkie modele Neo QLED zapewniają także harmonie dźwięku w połączeniu z kompatybilnymi soundbarami z Q-Serii. Mowa oczywiście o funkcji Q-Symphony, która synchronizuje ze sobą oba urządzenia, zapewniając doskonale współgrający dźwięk przestrzenny. Nie zabrakło tu także Aktywnego Wzmacniacza Głosu czy Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni, dzięki którym dźwięk będzie optymalnie dopasowany do warunków i pomieszczenia.

Neo QLED stawia na doświadczenia

Telewizory Neo QLED łączą świetną jakość obrazu i dźwięku z łatwą, intuicyjną obsługą, jednocześnie odpowiadając na wyzwania współczesnego świata.

W 2021 telewizor będzie bardziej interaktywny niż kiedykolwiek. Tym samym ułatwi kontakt ze współpracownikami i bliskimi. Tu z pomocą przyjdzie m.in. aplikacja Google Duo do wideo rozmów. Wystarczy podłączyć (via USB) do telewizora kamerę, uruchomić aplikację i już można zobaczyć swoich przyjaciół w niemal rzeczywistych wymiarach. Z kolei dzięki funkcji Multi View, można podzielić ekran telewizora na dwie lub nawet cztery części (modele Neo QLED 8K) i podczas oglądania filmu czy meczu jednocześnie korzystać ze smartfona np. komentując na czacie kolejny odcinek ulubionego serialu. Wszystko to sprawia, że w tej wirtualnej rzeczywistości można być bliżej.

Ostatni rok przyniósł prawdziwą rewolucję w podejściu do pracy. A jeśli praca w domu to dlaczego nie na dużym ekranie telewizora? Teraz to możliwe dzięki funkcji PC na Ekranie TV. Korzystając z bezprzewodowego połączenia z laptopem, komputerem czy smartfonem pojęcie domowego biura nabierze nowego znaczenia. Jeśli dodamy do tego możliwość podłączenia myszy i klawiatury czy bezpośredni dostęp do MS Office 365 w przeglądarce internetowej telewizora, praca i nauka wejdą na nowy poziom.

Mówiąc o doświadczeniach, nie sposób nie wspomnieć o całym ekosystemie Smart TV, który od wielu lat jest mocną stroną telewizorów Samsung. W Neo QLED widzowie znajdą bogatą ofertę aplikacji filmowych, takich jak Netflix, HBO GO, Player.pl czy Cineman oraz popularne platformy muzyczne – Spotify, Apple Music [5].

Pozytywnych doświadczeń dostarczy także nowy wykonany z materiałów z recyklingu Pilot SolarCell, który zasilany jest energią świetlną: słoneczną oraz pochodzącą ze sztucznego oświetlenia. Tym samym on pomaga ograniczyć zużycie baterii.

Nowości dla graczy

W Neo QLED Samsung zaproponował szereg rozwiązań stworzonych specjalnie dla fanów gier. Wśród nowości m.in. Ultra Szeroki Widok w Grach dostępny obecnie tylko we współpracy z komputerem, który przenosi na duży ekran wrażenia zarezerwowane dotychczas dla monitorów gamingowych. Dzięki proporcjom obrazu 21:9 i 32:9 można będzie zobaczyć jeszcze więcej. Zmianę ustawień ułatwi podręczny Panel Gracza, który pozwoli sprawdzić między innymi liczbę klatek wyświetlanych na sekundę (FPS). Ponadto rozdzielczość 8K i częstotliwość odświeżania 120 Hz sprawiają, że telewizory Neo QLED idealnie współpracują z konsolami nowej generacji.

Dodatkowo wszystkie modele wspierają technologię AMD FreeSync™ Premium Pro. Dzięki niej, grając zarówno na PC, jak i na konsoli, użytkownik może cieszyć się prawdziwą jakością HDR, płynną, pozbawioną rwania i przeskakiwania akcją przy maksimum wydajności i oszałamiającą wiernością obrazu.

Warto także dodać, że modele QN900, QN800, QN85, jako pierwsze w branży, otrzymały certyfikat VDE „Gaming TV Performance”. To wyróżnienie zostało przyznane za prawdziwie przełomową wydajność w grach, która obejmuje input lag na poziomie 10 ms lub niższym oraz HDR o jasności przekraczającej 1000 nitów.

[1] Dodatkowa kamera zewnętrzna jest wymagana.

[2] Dostępny w modelach Neo QLED 8K: QN900A i QN800A.

[3] Jakość wyświetlanej treści może się różnić w zależności od rodzaju treści i formatu. Skalowanie AI (dzięki sztucznej inteligencji) do jakości zbliżonej do 4K może nie mieć zastosowania do połączenia z komputerem oraz Trybu Gry.

[4] Nie dotyczy modelu QN900A oraz QN85A.

[5] Wymagana dodatkowa subskrypcja.