Telewizor QLED 8K firmy Samsung zbiera doskonałe recenzje

Zaprezentowany podczas targów IFA 2018 pierwszy telewizor QLED 8K od Samsunga został przekazany w ręce ekspertów, reprezentujących międzynarodowe media branżowe. Ten rewolucyjny produkt zdobył już uznanie wielu opiniotwórczych redakcji technologicznych, które doceniły jakość obrazu i technologię upscalingu oferowane przez telewizory Samsung QLED 8K.

Telewizor Q900R, wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, oferuje prawdziwą rozdzielczość 8K (Real 8K Resolution) oraz opracowaną przez firmę Samsung technologię AI Upscaling. Dzięki temu uzyskiwany obraz dostarczy widzom zupełnie nową, niedostępną dotychczas jakość.

Trusted Rewiews, cieszący się uznaniem brytyjski serwis, w którym można znaleźć najnowsze informacje z branży elektroniki konsumenckiej i recenzje produktów, przyznał modelowi Q900R najwyższą ocenę testową, czyli 5 gwiazdek. „Przede wszystkim to pierwszy telewizor z prawdziwym 8K. Do tego to zdecydowanie najjaśniejszy telewizor, jaki kiedykolwiek dostępny był na rynku. Połączenie tych dwóch innowacji sprawia, że jest to urządzenie, które zapewnia nieznaną dotychczas jakość obrazu”.

Na Pocket-Lint, brytyjskim portalu publikującym informacje z zakresu technologii konsumenckiej, chwalono natomiast procesor, zwracając uwagę, że: „jest on w stanie przetworzyć ogromne ilości danych, co dodatkowo poprawia wydajność telewizora”. Dodano również, że model QLED 8K zapewnia: „najlepsze wrażenia HDR (High Dynamic Range), jakich doświadczyliśmy na jakimkolwiek telewizorze”.

Z kolei amerykańska strona HD Guru, zajmująca się nowymi technologiami, przyznała modelowi Q900R ogólną ocenę 5 na 5 gwiazdek, argumentując, że: „Nawet w przypadku treści HDR Full HD kolory były niezwykle wyraziste i żywe dokładnie w miejscach, w których powinny takie być. Telewizor QLED 8K firmy Samsung oferuje najjaśniejszy obraz spośród wszystkich urządzeń, które kiedykolwiek testowaliśmy, zapewniając niemal doskonałą czerń i wyraźnie widoczne detale, również w głębokim cieniu”.

Duży entuzjazmu do nowej technologii wyrażono także w magazynie Forbes: „Nawet przy tak niewielkiej ilości treści dostępnych w 8K nie było żadnych wątpliwości, że wszystkie te dodatkowe piksele mają niezwykły, magiczny wręcz wpływ na jakość obrazu”1. Podobnego zdania byli także recenzenci ze specjalizującego się w newsach technologicznych serwisu Digital Trends, którzy napisali: „Obecnie na całym świecie nie istnieje lepszy 85-calowy telewizor.”

Z kolei na AVS Forum, jednym z największych forów recenzujących sprzęt audio i wideo, Q900R otrzymał prestiżowe wyróżnienie „Top Choice 2018”. W uzasadnieniu można przeczytać: „Jeżeli możesz sobie na niego pozwolić i masz w domu na tyle dużo miejsca, by go wyeksponować, nie ma wątpliwości, że to właśnie on – telewizor Samsung Q900R – stanowi najlepszy wybór naszego forum na ten rok. To po prostu niesamowite urządzenie, a do tego najlepsze, jeśli chodzi o telewizory 8K, które można obecnie kupić.”

1 Opinia Forbes Contributor Network (Sieci Współpracowników Forbes) nie jest automatycznie opinią Forbes Media LLC. ©2018, Forbes Media LLC. Wykorzystane za zgodą.