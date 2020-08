Techni Schools – pierwsze takie technikum w Polsce

Ruszył nabór do Techni Schools, Pierwszego Niepublicznego Technikum Programistycznego w Warszawie. W szkole obowiązywać będzie rozszerzony program matematyki, fizyki oraz nauki programowania, ale również zajęcia ogólnokształcące. Absolwenci szkoły będą mogli od razu rozpocząć pracę w renomowanych spółkach technologicznych, które są partnerami programu.

Techni Schools – szkoła inna niż wszystkie

Misją tego innowacyjnego technikum jest kształtowanie umiejętności, które przygotują uczniów do życia i pracy w czasach postępu technologicznego i cyfrowej transformacji. Jego twórcy wiedzą, że wszechstronny rozwój jest kluczowy, aby wieść szczęśliwe i spełnione życie. Dlatego Techni Schools oferuje uczniom wspólną pracę nad rozwojem umysłu (wiedza, nauka i umiejętności), ciała (sport, dieta i sztuki walki) oraz ducha (rozwój osobisty, indywidualne spojrzenie na świat i własne wartości).

Głównym celem szkoły pozostaje jednak wykształcenie programisty, który będzie przygotowany do pracy w zespole technologicznym. Specjaliści z branży IT wymieniani są wśród najbardziej opłacalnych zawodów. Powinni oni łatwo znaleźć zatrudnienie, również poza granicami Polski. W tym zakresie niezmiernie ważna jest nauka języków obcych. Z tego powodu Techni Schools poza nauką języka angielskiego (na poziomie Business English w wymiarze zawodowym) zapewnia uczniom naukę języka chińskiego i francuskiego. Adepci dostaną w przyszłości możliwość przekuwania własnych pomysłów w funkcjonujące projekty, bez konieczności wieloletnich studiów informatycznych.

„Obecnie w Polsce uczeń I klasy liceum, który chce zostać programistą, spędzi 8 lat w salach lekcyjnych, zanim zdobędzie pierwsze praktyczne doświadczenie w firmie technologicznej. Przy obecnym tempie zmian cyfrowych to po prostu nie ma sensu.”- dodaje Mateusz Kozłowski, założyciel i CEO szkoły.

W ten sposób absolwenci Techni Schools mogą pominąć studia i natychmiast wkroczyć na rynek pracy. Jednocześnie, jeśli uczeń zdecyduje się pójść na studia, opcja ta będzie nadal dostępna – wszyscy absolwenci Techni School będą mogli podejść do egzaminu maturalnego. Założyciele doceniać będą najlepszych uczniów poprzez program stypendialny. O najwyższy poziom nauczania zadbać ma Kadra nauczycielska, która składa się z wykwalifikowanych specjalistów oraz wykładowców z polskich uczelni wyższych.

Twórcy Techni Schools doskonale zdają sobie sprawę z wyzwań obecnych czasów. Gotowość do zdalnej nauki jest niezbędna do funkcjonowania współczesnej szkoły. Techni Schools oferuje swoim uczniom cyfrową platformę edukacyjną z pełnym zakresem narzędzi i wiedzy ogólno-akademickiej. Pozwala ona przejść na zajęcia online, a na co dzień uzupełnia program zajęć oferowany w przestrzeni szkolnej.

W Radzie Naukowej Szkoły zasiadają osoby nauki oraz biznesu, m.in.:

dr Andrzej Zduniak, Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Informatyki

Rafał Czupryński, Lider Ewangelizacji Deweloperów w Europie Środkowej i Wschodniej w Microsoft

Cristobal Alonso, Prezes zarządu Startup Wise Guys

Paweł Czech, współzałożyciel i v-ce Prezes NUADU

Patronami szkoły są m.in. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa oraz spółki technologiczne – Microsoft, NUADU, CyberSkiller, Plum Research, YouNeedIT oraz DevSkiller. Te drugie umożliwią uczniom odbycie trwających ponad rok praktyk i płatnych stażów.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły już się rozpoczęło i potrwa do 25 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie.