TCL Fold’n’Roll – koncept ze zwijanym i składanym ekranem

Wśród smartfonowych trendów od jakichś dwóch lat prym wiedzie moda na składane ekrany. TCL postanowiło pójść o krok dalej i połączyć dwa pomysły na giętkie wyświetlacze w jedno urządzenie, na razie jedynie koncepcyjne.

W podstawowej wersji Fold’n’Roll jest smartfonem o 6,87-calowym wyświetlaczu. Wyraźnie zaznaczony zawias DragonHinge wskazuje na to, że urządzenie należy do tych składanych, a po rozłożeniu staje się on 8,85-calowym tabletem w wersji mini. To jednak nie koniec niespodzianek, ponieważ w jednej z połówek telefonu kryje się dodatkowy mechanizm, tym razem pozwalający na rozwinięcie ekranu. Gdy całkowicie go rozwiniemy, otrzymamy tablet z panelem o przekątnej 10 cali. TCL chwali się, że kiedy urządzenie jest złożone, ma grubość równą zaledwie 1,5 standardowego smartfona.



Fold’n’Roll to telefon koncepcyjny i prawdopodobnie nie ujrzy światła dziennego, a przynajmniej nie w takiej formie, jak obecnie. Potencjalnym użytkownikom mógłby przeszkadzać brak dostępu do aparatu głównego, gdy ekran jest złożony, jak również trudności z doborem obudowy. Z drugiej strony, koncept od TCL stanowi interesującą prezentację możliwości, jakie dają nam giętkie wyświetlacze – w końcu dostęp do 10-calowego ekranu, który można zwinąć i schować do kieszeni, brzmi kusząco.