SwitchBot ogłasza promocje na Black Friday

Nawet do 50% rabatu na bestsellery marki

SwitchBot, jeden z wiodących producentów inteligentnych urządzeń domowych, ogłasza start promocji Black Friday. Tegoroczna akcja potrwa do 1 grudnia i obejmuje szeroki wybór produktów w obniżonych cenach z rabatami sięgającymi nawet 50%.

W promocji znajdziemy zarówno nowości, jak i najbardziej cenione przez użytkowników urządzenia, które zdobyły popularność dzięki swojej niezawodności, łatwości obsługi oraz zaawansowanej technologii. Wśród produktów objętych zniżkami znajdują się m.in.:

  • Lock Ultra Vision Combo – kompleksowy zestaw inteligentnego zamka, oferujący najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygodę obsługi dzięki zaawansowanym opcjom dostępu (obniżka do 28%).
  • Smart Video Doorbell – inteligentny wideodzwonek zapewniający wysokiej jakości obraz, dwukierunkową komunikację oraz integrację z ekosystemem smart home (obniżka do 38%).
  • AI Art Frame – nowoczesna ramka wykorzystująca sztuczną inteligencję do prezentowania dynamicznych, personalizowanych treści wizualnych (obniżka do 33%).
  • Produkty z serii smart lighting, które umożliwiają tworzenie zindywidualizowanej atmosfery w domu dzięki inteligentnemu sterowaniu oświetleniem (obniżka do 45%).

Promocja Black Friday to doskonała okazja, aby wejść w świat inteligentnego domu lub rozbudować istniejący ekosystem urządzeń SwitchBot o nowe rozwiązania. Firma podkreśla, że tegoroczne rabaty są jednymi z najbardziej atrakcyjnych w historii marki.

Wyprzedaż będzie dostępna we wszystkich oficjalnych kanałach sprzedaży SwitchBot⁠ i na oficjalnej stronie. Klienci zainteresowani ofertą powinni się pospieszyć — liczba produktów objętych promocją może być ograniczona.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
