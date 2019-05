GitHub umożliwia wspieranie twórców

Otwarte oprogramowanie często zaskakuje bogatą funkcjonalnością, ale nie przynosi swoim twórcom aż tak dużych dochodów, jak w przypadku płatnych programów. Jeśli będziemy chcieli wesprzeć ulubiony projekt finansowo, już wkrótce będziemy to mogli zrobić za pomocą GitHub.

GitHub Sponsors to najnowszy sposób na pozyskanie środków na rozwój oprogramowania open-source. Twórcy, którzy udostępniają swoje programy za pomocą tego portalu, już niedługo będą mogli dodać przycisk „sponsoruj” do swojego repozytorium z kodem. Będzie on działał podobnie do finansowania przez Patreon – sponsorzy wybiorą kwotę, jaką co miesiąc będą przelewać na konto projektu. Przez pierwszy rok działania Sponsors GitHub nie będzie pobierał opłat manipulacyjnych, dzięki czemu 100% wpłat trafi do twórców.

Celem projektu jest wspieranie oprogramowania open source i ułatwienie jego twórcom komunikacji ze społecznością w zakresie finansowania. Program zostanie najpierw uruchomiony w wersji beta, która obejmie jedynie wybranych deweloperów. W przyszłości GitHub obejmie nim jednak wszystkich użytkowników, również tych, którzy dzielą się ze społecznością swoimi umiejętnościami w zakresie szkoleń, projektowania i testów oprogramowania. Projekty będą mogły być wspierane przez indywidualnych sponsorów lub organizacje. Chętni użytkownicy mogą zapisywać się do testów beta już od dzisiaj.