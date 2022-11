TEST: Audio Pro A10 MkII

Klasyczny, prosty wygląd i świetne brzmienie to cechy charakterystyczne produktów Audio Pro. Nie inaczej jest w przypadku wielokrotnie nagradzanego modelu A10, którego druga generacja właśnie trafiła na polski rynek. Sprawdzamy, co zmieniło się względem poprzednika i czy seria oznaczona MkII to prawdziwy głośnik multiroom?

Tuż po wyjęciu z pudełka widać, że konstruktorzy Audio Pro stawiają na sprawdzony w poprzedniej serii skandynawski design. A10 MkII to głośnik w kształcie walca, do obudowy którego użyto miękkiej tkaniny w kolorze szarym – do wyboru mamy jasno- i ciemoszary odcień. W górnej części znajdują się dyskretne przyciski oraz diody sygnalizujące poziom głośności oraz sposób połączenia ze źródłem muzyki. Podstawa jest solidna i wykonana z antypoślizgowego materiału, więc mamy pewność, że głośnik można stabilnie ustawić na różnych powierzchniach. W tylnej części obudowy znajdziemy system mocowania. Możemy osobno dokupić kompatybilny uchwyt i zamontować nasz głośnik na ścianie lub listwie oświetleniowej dla lepszej jakości dźwięku wypełniającego całe pomieszczenie.

Podczas pierwszego uruchomienia odczujemy największą różnicę względem poprzedniej generacji – A10 MkII obsługuje trzy sposoby streamowania muzyki AirPlay 2, Google Cast oraz autorskie rozwiązanie Audio Pro. Na jakość dźwięku, zgodnie ze standardami Audio Pro, nie możemy narzekać – projektanci zastosowali w A10 II dedykowany przetwornik niskotonowy oraz technologię Balanced Mode Radiator (BMR). Dzięki tym rozwiązaniom możemy cieszyć się szczegółowym dźwiękiem w całym zakresie częstotliwości, niezależnie od gatunku słuchanej muzyki. Brzmienie jest czyste, w pełni odzwierciedla charakter instrumentalnych ścieżek, w tym ostrzejszych utworów pełnych zmian rytmu i nagle pojawiających się partii wokalnych. A10 MkII nie ma wbudowanego mikrofonu, więc jeśli chcemy sterować nim za pomocą komend głosowych, „pilotem” będzie smartfon lub tablet.

Warto podkreślić, że A10 MkII otrzymał ulepszony system zapamiętywania naszych ulubionych stacji radiowych czy playlist. Z poziomu aplikacji, jak i poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku, możemy zaprogramować treści do odtwarzania. Dzięki temu nie musieliśmy za każdym razem sięgać po telefon, kiedy chcieliśmy posłuchać radia czy kolejny raz odsłuchać Natural Brown Prom Queen.

Audio Pro A10 MKII zachowuje wszystkie najlepsze cechy znane z poprzedniej wersji z doskonałą jakością dźwięku na czele. Szwedzi popracowali nad łącznością i ten aspekt z pewnością docenią użytkownicy, którzy korzystają z urządzeń z różnymi systemami. Nie bez znaczenia pozostaje wygląd – kompaktowa budowa i skandynawski design powodują, że będzie on dobrze wyglądał we wnętrzu melomańskiego geeka.

Specyfikacja