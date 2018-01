Styczeń 2018, 1/2018

Styczeń to miesiąc w którym dokonujemy dysekcji najważniejszej wg wielu smartfonowej premiery ostatnich lat: na nasz warsztat trafił iPhone X. Czy jest tak dobry jak szum wokół niego? Zdradzimy, że w tekście obnażamy wiele wad flagowego telefonu Apple. Inne testy to m.in. wielkie porównanie aparatów bezlusterkowych i nieco mniejsze kamer do domowego monitoringu.

Rzucamy także okiem na nowy smartfon od Google: Pixel 2, oraz uchem: na słuchawki B&W PX Wireless. A skoro o dźwięku mowa, melomani powinni być także zadowoleni z naszego zestawienia produktów do streamingu muzyki. Do poduszki natomiast polecam lekturę tekstu o gadżetach dbających o… dobry sen!

Przejrzyj ostatni numer tutaj.