Stwórz własną galerię z Samsung Art Store

Telewizor The Frame otworzył domowe wnętrza na sztukę. Z bogatą kolekcją obrazów, zdjęć i grafik dostępnych w ramach sklepu z dziełami artystów i fotografów Art Store sprawia, że każdego dnia – w przerwie między filmowymi seansami – możemy podziwiać ich ulubione dzieła, ale także własne zdjęcia czy prace znajomych. The Frame to niezwykłe połączenie sztuki, innowacji technologicznych oraz talentu i wiedzy kuratorów, którzy czuwają nad rozwojem tej niesamowitej domowej galerii.

The Frame to jedyne w swoim rodzaju połączenie sztuki i technologii. Dzięki funkcji Tryb Sztuka, po zakończeniu kolejnego seansu filmowego, ekran telewizora może stać się galerią, w której możemy oglądać dzieła impresjonistów, malarstwo holenderskie czy też prace wybitnych fotografów obok własnych zdjęć z wakacji. Co więcej, za sprawą kolekcji dostępnej w ramach Art Store, codziennie można podziwiać inny obraz, zdjęcie czy grafikę.

Kojąca moc natury

Dzieła i kolekcje wybierane do internetowej platformy Art Store nie są przypadkowe. Nad wszystkim czuwają kuratorzy sztuki, którzy dążą do tego, aby zapewnić odbiorcom jak najlepsze wrażenia artystyczne. Oficjalną kuratorką sklepu Art Store i światowej sławy doradcą artystycznym jest Elise Van Middelem. W zakresie jej obowiązków leży m.in. wyszukiwanie i rekomendowanie artystów, kontakt z partnerami, wybieranie konkretnych dzieł sztuki i definiowanie kluczowych kategorii.

Internetowy sklep ze sztuką Art Store liczy obecnie ponad 1200 dzieł sztuki, obejmując ponad 500 artystów i 40 partnerów. Najnowsza kolekcja, którą już wkrótce będziemy mogli zobaczyć na platformie Art Store będzie związana z naturą. Niecodzienność ostatnich wydarzeń na świecie sprawiła, że kuratorzy postanowili umożliwić użytkownikom obcowanie z przyrodą w ich własnych domach. Na tym pomyśle została oparta główna idea stworzenia kolekcji o nazwie Biofilia. Dostępne na platformie dzieła, ukazujące piękno natury, takie jak kwiaty wiosną czy morze latem, cieszyły się do tej pory dużą popularnością na platformie.

Magiczny świat dla małych i dużych

Z kolei dla wielbicieli sztuki, poszukujących wspomnień z czasów dzieciństwa, kuratorzy przygotowali kolekcję dzieł Hyuana Kima. Prace ilustratora są inspirowane radością odnajdywaną w codzienności. Prezentowane treści przyjmują formę bajek, kierowanych zarówno do najmłodszych, jak i dorosłych użytkowników The Frame na całym świecie.

– Zawsze staram się przedstawiać świat widziany oczyma dziecka, pełen ciepła i miłych wrażeń – tłumaczy Kim. Chcę, by odbiorcy odnajdywali tu komfort i bezpieczeństwo, jak w ciepłym uścisku w ramionach mamy.

Właśnie to zauważalne wrażenie ciepła, które jest charakterystyczne dla prac Kima, dało podstawę jego współpracy z The Frame. Duży pokój w każdym domu stanowi serce życia rodzinnego. To także miejsce, gdzie zazwyczaj usytuowany jest telewizor, z ekranu którego prace Kima podczas wspólnie spędzanego czasu mogą przemawiać zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Użytkownicy mogą samodzielnie wybrać, które z ilustracji Kima są prezentowane na ekranie, aby umilić atmosferę podczas wspólnych posiłków, rodzinnych spotkań, czy spędzanego razem weekendu.

Sztuka wertykalna

The Frame to telewizor, który z powodzeniem stanie się częścią domowej galerii. Rozdzielczość 4K i technologia Quantum Dot, która zapewnia 100% Natężenie Kolorów, zachwycą odwzorowaniem szczegółów i bogactwem kolorów niezależnie od tego czy akurat oglądamy film czy podziwiamy obraz. System wymiennych ramek pozwoli dopasować oprawę do stylu i charakteru każdego wnętrza. Dodatkowym udogodnieniem jest także fakt, że posiadacze telewizora The Frame o wielkości 32” będą mogli powiesić go pionowo. W sklepie Art Store można znaleźć katalog dzieł, które najlepiej będą prezentować się pozycji wertykalnej. Są to klasyczne arcydzieła malarstwa, takie jak „Dziewczyna z perłą” Johannesa Vermeera, „Pocałunek” Gustava Klimta czy „Słoneczniki” Vincenta van Gogha.