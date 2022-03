JBL Go Essential – popularny głośnik w nowej odsłonie￼

Chyba każdy z nas zna kogoś, kto posiada jedną z wersji JBL Go. Ten kompaktowy głośnik Bluetooth jest przebojem szkolnych korytarzy i imprez pod namiotem. Teraz, dzięki wersji Essential, będziemy mogli na nowo odkryć jego brzmienie.

JBL Go Essential zmieści się w każdej kieszeni – urządzenie ma zaledwie 8,6 cm szerokości i waży 180 g. Wewnątrz wytrzymałej obudowy, wodoodpornej w stopniu IPX7, kryje się pojedynczy przetwornik 40 mm. Dzięki wsparciu dla technologii dźwięku JBL Original Pro, głośnik dostarczy nam mocnego, basowego brzmienia w każdym miejscu na Ziemi. Jedno ładowanie to aż 5 godzin odtwarzania muzyki, więc nie musimy obawiać się o to, że impreza zakończy się zbyt wcześnie.

Głośnik został wyposażony w moduł Bluetooth 4.2, zapewniający stabilne i mocne połączenie z bezprzewodowym źródłem dźwięku: smartfona, tabletu lub odtwarzacza. Dzięki wygodnym przyciskom sterowania, przeskoczenie do ulubionego utworu lub zwiększenie głośności nie będzie najmniejszym problemem. Port ładowania MicroUSB jest natomiast ukryty pod wodoodporną zaślepką.

JBL Go Essential dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, czerwonej i niebieskiej. Za głośnik zapłacimy jedynie 150 PLN.