Statywy Vanguard Vesta TB 235AB oraz TB 204CB – nowości wagi lekkiej

Na polski rynek trafiły dwa nowe statywy doskonale znanej fotografom firmy Vanguard – modele Vanguard Vesta TB 235AB oraz TB 204CB. Obie nowości są lekkie (jeden z modeli waży zaledwie 0,78 kg), wszechstronne, składają się do kompaktowych rozmiarów i świetnie sprawdzą się w ekwipunku każdego podróżującego czy wędrującego fotografa, zarówno profesjonalisty, jak i amatora.

Podczas projektowaniu obu modeli priorytetem było zachowanie kompaktowych gabarytów po złożeniu oraz niewielkiej wagi – przy jednoczesnym zapewnieniu użytkownikom wygody użytkowania oraz kompletu kluczowych funkcji. Różnice polegają m.in. na zastosowaniu różnych materiałów (karbonu w przypadku modelu VANGUARD Vesta TB 204CB, aluminium w Vesta TB 235AB) czy różnej wysokości.

W obu modelach na głowicy znajdziemy uniwersalny system montażu kompatybilny z Arca swiss (który doskonale sprawdzi się niezależnie od tego, czy użytkownik zechce zamontować na statywie lustrzankę, bezlusterkowca, kompakt, kamerę czy uchwyt do smartfona), duże, wygodne w obsłudze w każdy warunkach pokrętła regulacyjne, możliwość rozłożenia nóg do 80 stopni (co pozwala na umieszczenie aparatu na niewielkiej wysokości) oraz możliwość zamontowanie głowicy na dole, odwróconej o 180 stopni (co jest świetnym rozwiązaniem np. do fotografii makro, kulinarnej lub produktowej).

Vanguard Vesta TB 204CB to lekki statyw składający się z 20 mm, czterosekcyjnych karbonowych nóg oraz kompaktowej głowicy kulowej. Nogi mogą zostać złożone o 180 stopni, co zapewnia kompaktowy rozmiar po złożeniu – statyw bez problemu można schować lub przytroczyć nawet do niewielkiego plecaka czy torby. System zakręcanego blokowania rozkładanych nóg zapewnia szybkie i stabilne ustawienie, a składana centralna kolumna dodatkowo minimalizuje wielkość w transporcie.

Dane techniczne:

Maksymalne obciążenie: 3 kg

Waga: 0,78 kg

Wysokość maksymalna: 130 cm

Wysokość po złożeniu: 37,5 cm

Cena: 444 PLN

Drugi model – Vanguard Vesta TB 235AB – składa się z 23 mm, pięciosekcyjnych nóg z aluminium oraz kompaktowej głowicy kulowej. Tu również znajdziemy składane o 180 stopni nogi oraz system zakręcanego blokowania rozkładanych nóg.

Dane techniczne:

Maksymalne obciążenie: 4,5 kg

Waga: 1,22 kg

Wysokość maksymalna: 143 cm

Wysokość po złożeniu: 37,5 cm

Cena: 369 PLN