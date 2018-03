Stadler Form Roger i Roger little – odpowiedź na problemy z jakością powietrza

Jakość powietrza, którym oddychamy ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Świadoma tego faktu, szwajcarska marka Stadler Form tworzy urządzenia dbające o jego higienę. Teraz do oferty marki dołączają oczyszczacze powietrza Roger i Roger little. Oba modele dbają o czyste i zdrowe powietrze w środowisku domowym. Podobnie jak w przypadku innych produktów Stadler Form efektywne rozwiązania zamknięte są tu w prostej formie.

Oczyszczacze powietrza Roger – czysta skuteczność

Każdego dnia większość naszego czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego ile złych czynników wpływa na jakość powietrza, które nas otacza. Polskie miasta zajmują niechlubne wysokie pozycje w rankingach tych najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Nie możemy jednak zapominać, że po zakończeniu okresu grzewczego o jakość powietrza również należy dbać. Negatywny wpływ na nasze zdrowie mogą mieć krążące w powietrzu alergeny i drobnoustroje. Najnowsze oczyszczacze powietrza Roger i Roger little powstały, aby w szybki i niezawodny sposób poprawić i wyeliminować z powietrza to, co niezdrowe. Zastosowanie specjalnych czujników, pozwala tym urządzeniom stale mierzyć zawartość szkodliwych dla nas związków w powietrzu i dostosowywać pracę do aktualnych warunków.

Zawsze aktywni w oczyszczaniu

Optymalnie oczyszczone powietrze to źródło dobrego samopoczucia, poprawa witalności i mniej infekcji. Sercem Rogera Stadler Form jest Dual Filtr™, opracowany we współpracy z niemieckim specjalistą w dziedzinie filtracji – firmą Freudenberg. Łączy on zalety technologii HEPA z działaniem aktywnego węgla, który dodatkowo eliminuje nieprzyjemne zapachy i lotne związki organiczne (np. formaldehyd czy aceton).

Większy z modeli – Roger – doskonale sprawdza się w pomieszczeniach do 74 m², gdzie dzięki bardzo wysokiemu współczynnikowi dostarczania czystego powietrza (tzw. CADR), zaledwie w ciągu godziny aż trzykrotnie wymieni powietrze (przy normalnym użytkowaniu). Z kolei Roger little najlepiej sprawdzi się w pomieszczeniach, których wielkość nie przekracza 35 m².

Podobnie jak w przypadku innych produktów marki Stadler Form, również nowi jej przedstawiciele charakteryzują się prostym wzornictwem, które harmonijnie łączy się z efektywnością użytych technologii. Najnowsze modele posiadają umieszczony w centralnej, frontowej części urządzenia wskaźnik, który zmieniając kolor emitowanego światła informuje o aktualnej jakości powietrza. Design marki Stadler Form został doceniony w kilkudziesięciu plebiscytach i konkursach np.: reddot Award, iF DESIGN AWARD. Sugerowana cena detaliczna nowych urządzeń to odpowiednio 2 199 PLN (Roger) i 1 349 PLN (Roger little).