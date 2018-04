SpaceX z misją dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Siódma w tym roku misja SpaceX zakończyła się sukcesem. Używana rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę Ziemi kapsułę Dragon pełną zapasów dla astronautów przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Czternasta misja SpaceX dla NASA oznaczona numerem CRS-14 zakończyła się pomyślnym wystrzeleniem rakiety Falcon 9 z kapsułą transportową Dragon. Co najciekawsze, zarówno silniki rakietowe, jak i kapsuła zostały już wcześniej wykorzystane podczas dwóch niezależnych misji: CRS-12 i CRS-8. SpaceX nie zdecydowało się na kolejne wylądowanie „recyklingowanego” Falcon 9. Kapsuła Dragon ma dotrzeć do celu w dniu dzisiejszym. Jest ona wypełniona ponad 2,5 tonami sprzętu i zapasów przeznaczonych dla astronautów. Za miesiąc ma powrócić na Ziemię, niosąc ze sobą ok. 2 ton zużytego sprzętu, w tym zepsutego robota Robonaut 2.

Co znajduje się w kapsule Dragon? Oprócz standardowych zapasów takich, jak żywność czy sprzęt badawczy na Międzynarodową Stację Kosmiczną trafi… drukarka. Nie byle jaka, bo zaprojektowana specjalnie do pracy w zerowej grawitacji. HP Envy ISS oparta jest na modelu OfficeJet 5740, ale wykonana z niepalnych materiałów i zoptymalizowana do drukowania w różnych orientacjach przestrzennych. Modernizacja tego elementu wyposażenia stacji jest zadziwiająco ważna – astronauci zużywają prawie dwie ryzy papieru miesięcznie, a drukarka była ostatni raz wymieniana 17 lat temu. Co ciekawe, Envy ISS również zostało wydrukowane – na drukarce 3D.