Spotify testuje wyszukiwanie głosowe

Spotify ma ambicje zawojowania rynku inteligentnych głośników. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest testowanie funkcji głosowego wyszukiwania muzyki nie tylko według wykonawcy, ale również gatunków i nastrojów.

Teraz nie musisz słuchać Spotify, to ono będzie słuchało ciebie. W mobilnej wersji aplikacji na iOS pojawiła się funkcja głosowego wyszukiwania muzyki. Teraz można poprosić Spotify o odtworzenie konkretnego utworu, playlisty lub gatunku muzycznego. Za pomocą komend głosowych można również wywołać stronę wykonawcy lub przeglądać składanki. Na razie dostęp do tej funkcji mają tylko wybrani użytkownicy, ale Spotify oficjalnie potwierdziło, że z czasem zostanie rozszerzona na większą grupę testową.

Niewykluczone, że funkcja wyszukiwania głosowego to jedynie preludium do większego projektu – inteligentnego głośnika własnej marki. W zeszłym miesiącu internet obiegła informacja, że firma poszukuje specjalistów do koordynacji projektu zakładającego powstanie pierwszych urządzeń sygnowanych przez Spotify. To dość rozsądny krok – do tej pory serwis streamingowy był obecny w inteligentnych głośnikach i systemach multiroom jedynie w formie Spotify Connect. Stworzenie nowego, nastawionego na odtwarzanie muzyki sprzętu typu HomePod może namieszać na rynku inteligentnych głośników.