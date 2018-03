Głośniki Logitech G560 z diodami LED

Gadżety z charakterystycznym, wielokolorowym podświetleniem na pewno otaczają niejeden komputer gamingowy. Teraz można uzupełnić swój zestaw głośnikami Logitech G560 wyposażonymi w programowalne podświetlenie LED.

Logitech G560 to para głośników stereo zaprojektowanych w technologii G LightSync. Pozwala ona na dostosowanie podświetlenia do tego, co akurat wyświetlane jest na ekranie. Obszar ekranu, który będzie odwzorowany przez LED-y można określić samodzielnie: przykładowo, w grach online może on reagować na status ikony umiejętności. Kiedy ta się naładuje i zacznie świecić, głośnik zacznie synchronicznie rozbłyskiwać na ten sam kolor. Podczas słuchania muzyki ich podświetlenie również będzie dynamicznie się zmieniać. G560 wyposażone są w cztery strefy oświetlenia LED, które mogą odwzorować ok. 16,8 mln kolorów.

Nowe głośniki Logitecha można zsynchronizować z innymi urządzeniami działającymi w technologii G LightSync – klawiaturami i myszkami. Deweloperzy gier otrzymają dostęp do kodu technologii, na podstawie którego będą mogli zintegrować G560 ze swoimi tytułami. Na razie głośniki posiadają wsparcie dla popularnego sieciowego Fortnite: Battle Royale. Logitech G560 dostępne są już w przedsprzedaży, a na rynek powinny trafić pod koniec marca. Będą kosztowały 200 USD, czyli ok. 680 PLN. Wraz z nimi trafi na rynek nowa klawiatura dla graczy Logitech G513, którą będzie można dostać w dwóch wersjach o różnych głośnościach przycisków.