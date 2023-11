Spełniamy marzenia z fanfików: wywiad z zespołem LOR

Zespół LOR, młoda i dynamiczna formacja muzyczna z Krakowa, rozpoczęła rok 2023 z nowym singlem Trafalgar Square. Ten utwór to nie tylko kolejny krok w karierze zespołu, ale także głęboka, introspektywna podróż do wnętrza duszy i emocji. To utwór pełen refleksji i osobistych doświadczeń członkiń zespołu.

Piosenka, będąca prywatną wycieczką w głąb siebie, porusza tematykę przeszłości, wspomnień i zmieniających się relacji. Jak mówi zespół, życie w Londynie miało znaczący wpływ na ich twórczość, a Trafalgar Square jest dedykacją dla tego miasta, będąc jednocześnie symbolem zmian i powrotów do różnych relacji z przeszłości.

LOR to żeńska grupa muzyczna, która zyskała uznanie dzięki swojemu unikalnemu połączeniu indie folk z elementami alt-popu. Zespół tworzą cztery utalentowane artystki: Julia Skiba, Paulina Sumera, Jagoda Kudlińska i Julia Błachuta. Ich muzyka, oparta na brzmieniach skrzypiec i pianina, w połączeniu z subtelnym wokalem, tworzy niepowtarzalną atmosferę. LOR jest często porównywany do najznamienitszych wykonawców w swoim gatunku.

LOR ma na swoim koncie występy na znaczących festiwalach, takich jak Open’er, Spring Break, Slot Art, Soundrive, Orange Warsaw Festival czy OFF Festival. Obecnie zespół pracuje nad swoim albumem we współpracy z braćmi SARAPATA, który ukaże się nakładem wytwórni Agora Muzyka. Ten nadchodzący projekt jest wyczekiwany zarówno przez fanów zespołu, jak i miłośników indie folku.