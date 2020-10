Sony zdradza, które gry z PS4 odtworzymy na PS5

Premiera PlayStation 5 coraz bliżej, a wraz z nią w głowach graczy pojawia się pytanie – w które gry z PS4 będziemy mogli zagrać na nowej konsoli? Sony właśnie opublikowało listę kompatybilnych tytułów, a tak właściwie to tych niekompatybilnych, w nowej generacji pożegnamy się bowiem tylko z kilkoma grami.

Dobra wiadomość jest taka, że na liście gier, które będą grywalne tylko na PS4, nie pojawił się żaden ze znanych tytułów. Łącznie znalazło się na niej 10 gier: DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, Just Deal With It!, Shadow Complex Remastered, Robinson: The Journey, We Sing, Hitman Go: Definitive Edition, Shadwen oraz Joe’s Diner.



Wszystkie pozostałe produkcje możemy odtworzyć na PlayStation 5 na jeden z kilku sposobów. Gdy posiadamy nośnik, możemy po prostu włożyć go do napędu, ściągnąć aktualizację i zacząć grać – jeśli mamy dużą kolekcję tytułów z PS4 na płytach, warto zainwestować w edycję konsoli z fizycznym napędem. Cyfrowe kopie gier będziemy mogli przenieść za pomocą połączenia LAN lub Wi-fi, a te zapisane na zewnętrznym dysku – po prostu uruchomić bezpośrednio z niego. Niektóre gry będą także oferowały darmowe (lub płatne) wersje na PS5 dla osób, które kupiły tytuł w poprzedniej generacji.



Dla graczy dostępna będzie także opcja Remote Play, w której będziemy mogli strumieniować tytuły z PS4 bezpośrednio na PS5. Pozwoli to oszczędzić miejsce w pamięci nowej konsoli, ale uniemożliwia skorzystanie z niektórych funkcji next-genowego sprzętu. Przykładowo, część gier z PS4 będzie obsługiwała funkcję GameBoost, która pozwoli uzyskać więcej klatek na sekundę; podczas streamingu jest ona jednak niedostępna. Wszystko zależy zatem od tego, w jaki sposób będziemy chcieli korzystać z nowej (i starej) konsoli.