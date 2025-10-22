Sony zaprasza na seans marzeń

W dniach 24-26 października 2025 roku Warszawa ponownie stanie się stolicą dźwięku i obrazu. Na Audio Video Show 2025 – jednej z największych wystaw sprzętu audio-wideo i kina domowego na świecie – nie zabraknie marki Sony, która wspólnie z firmą Nautilus zaprezentuje swoją najnowszą perełkę: projektor Sony BRAVIA Projector 7 (VPL-XW5100ES).

Wydarzenie tradycyjnie odbędzie się na PGE Narodowym (Poziom 1 / Trybuna Zachodnia / SkyBox 111), a także w hotelach Golden Tulip i Radisson Blu Sobieski. Bilety jednodniowe kosztują 60 PLN, natomiast karnet na wszystkie trzy dni – 90 PLN.

Nowa jakość kina domowego

Podczas tegorocznego show Sony zaprezentuje po raz pierwszy przed szeroką publicznością nowy projektor VPL-XW5100ES, stanowiący połączenie technologicznej precyzji i kinowej magii obrazu. Urządzenie dołącza do uznanej serii BRAVIA Projector i oferuje rozdzielczość 4K HDR, laserowe źródło światła Z-Phosphor oraz jasność do 2200 lumenów.

Jak podkreśla Aleksandra Jasińska, Residential Channel & Distribution Manager w Sony Professional Displays & Solutions: „To, co niewątpliwie zachwyca w najnowszym modelu Sony, to jakość obrazu, której nie powstydziłyby się znacznie droższe modele projektorów. Stworzyliśmy urządzenie, które potrafi zbudować atmosferę nieosiągalną dla telewizora, zachowując przy tym rozsądny budżet.”

Technologia, która myśli jak człowiek

Nowy projektor Sony wykorzystuje procesor XR Processor for Projector, znany z telewizorów BRAVIA i wyższych modeli projektorów. Dzięki analizie krzyżowej koloru, kontrastu i rozdzielczości oraz technologii Human Cognitive, urządzenie odwzorowuje obraz w sposób zbliżony do tego, jak widzi go ludzkie oko.

Wśród kluczowych funkcji znajdziemy m.in.:

XR Dynamic Tone Mapping – inteligentne dopasowanie jasności i tonów,

XR Deep Black – głęboka, naturalna czerń,

XR TRILUMINOS Pro – ponad miliard barw w standardzie DCI-P3,

XR Clear Image – redukcja szumów i skalowanie obrazu do jakości zbliżonej 4K.

Miłośnicy filmów akcji docenią doskonały kontrast i dynamikę, a fani przyrody – niezwykłą wierność barw i bogactwo detali.

Z myślą o graczach i kinomanach

Sony BRAVIA Projector 7 obsługuje sygnał 4K/120 Hz z opóźnieniem wejścia na poziomie około 12 ms, co czyni go idealnym wyborem nie tylko do kina domowego, ale i do grania na nowoczesnych konsolach. Projektor wyposażono w dwa złącza HDMI 2.1 oraz tryb Auto Low Latency Mode (ALLM), gwarantujący płynną i responsywną rozgrywkę.

Dodatkowo użytkownik może dostosować ustawienia obrazu do własnych preferencji – od trybu kinowego Cinema Film 1 po szczegółową kalibrację SDR i HDR. Nowością jest funkcja Aspect Ratio Scaling, pozwalająca przełączać proporcje obrazu między 2,35:1 a 16:9 bez konieczności regulacji soczewki.

Dźwięk, który otula emocjami

Oprócz nowego projektora w strefie Sony i Nautilus będzie można doświadczyć najwyższej klasy dźwięku od Avantgarde Acoustic. Zestaw kina domowego 5.1 z głośnikami tubowymi Uno SD G3 i elementami z serii Colibrizapewni spektakularne wrażenia dźwiękowe, a amplituner Anthem MRX 1140 8K zadba o moc i precyzję brzmienia.

Sony na Audio Video Show 2025

📍 PGE Narodowy, Poziom 1 / Trybuna Zachodnia / WEST WING, SkyBox 111

📅 24-26 października 2025