The One Warsaw – nowy adres warszawskich nocy

Mazowiecka zyskała nowy punkt na swojej imprezowej mapie. 18 października odbyło się otwarcie The One Warsaw – miejsca, które łączy restaurację, cocktail bar i klub w spójną opowieść o współczesnej elegancji i rytmie miasta.

Położony przy Mazowieckiej 2/4, The One to przestrzeń dla tych, którzy cenią smak, estetykę i dobrą energię. Wieczory zaczynają się tu od śródziemnomorskiej kuchni – lekkiej, wyrazistej, dopracowanej w każdym szczególe – a kończą w klubowym rytmie, w którym światło i dźwięk tworzą własny spektakl.

Podczas otwarcia w The One pojawili się przedstawiciele świata mody, kultury i mediów, a za konsoletą stanęli Deron – producent muzyczny z wytwórni Hugela, jedna z najszybciej rosnących gwiazd Afro House – oraz Mordziński, którzy nadali ton pierwszej nocy. Ich sety, połączenie energii i subtelności, wypełniły klub brzmieniem systemu L-Acoustics i świetlną oprawą godną światowych metropolii.

The One nie chce być tylko klubem – to miejsce, gdzie gastronomia, muzyka i design spotykają się w jednym rytmie. Ciemne drewno, złamane światło, miękkie linie i zróżnicowana przestrzeń – od kameralnych loży po panoramiczną antresolę – tworzą scenografię dla wieczorów, które toczą się własnym tempem. Dopełnieniem są autorskie koktajle i lounge z nastrojową strefą shishy, gdzie noc delikatnie zwalnia.

Warszawa właśnie zyskała nowy głos w nocnym pejzażu miasta – subtelny, elegancki, pełen charakteru.

Wystarczy jeden wieczór w The One, by zrozumieć, że to nie tylko lokal, ale doświadczenie.