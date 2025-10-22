Ad image
Newsy

The One Warsaw – nowy adres warszawskich nocy

Restauracja, bar i klub w jednym

Michał Lis
Michał Lis
2 minut(y) czytania

Mazowiecka zyskała nowy punkt na swojej imprezowej mapie. 18 października odbyło się otwarcie The One Warsaw – miejsca, które łączy restaurację, cocktail bar i klub w spójną opowieść o współczesnej elegancji i rytmie miasta.

Położony przy Mazowieckiej 2/4, The One to przestrzeń dla tych, którzy cenią smak, estetykę i dobrą energię. Wieczory zaczynają się tu od śródziemnomorskiej kuchni – lekkiej, wyrazistej, dopracowanej w każdym szczególe – a kończą w klubowym rytmie, w którym światło i dźwięk tworzą własny spektakl.

Podczas otwarcia w The One pojawili się przedstawiciele świata mody, kultury i mediów, a za konsoletą stanęli Deron – producent muzyczny z wytwórni Hugela, jedna z najszybciej rosnących gwiazd Afro House – oraz Mordziński, którzy nadali ton pierwszej nocy. Ich sety, połączenie energii i subtelności, wypełniły klub brzmieniem systemu L-Acoustics i świetlną oprawą godną światowych metropolii.

The One nie chce być tylko klubem – to miejsce, gdzie gastronomia, muzyka i design spotykają się w jednym rytmie. Ciemne drewno, złamane światło, miękkie linie i zróżnicowana przestrzeń – od kameralnych loży po panoramiczną antresolę – tworzą scenografię dla wieczorów, które toczą się własnym tempem. Dopełnieniem są autorskie koktajle i lounge z nastrojową strefą shishy, gdzie noc delikatnie zwalnia.

Warszawa właśnie zyskała nowy głos w nocnym pejzażu miasta – subtelny, elegancki, pełen charakteru.
Wystarczy jeden wieczór w The One, by zrozumieć, że to nie tylko lokal, ale doświadczenie.

Devialet Gemini II – nowa generacja cenionych słuchawek TWS
Nowe stacje robocze HP Z
Dell Studio XPS 9100
Panasonic odświeża linię aparatów kompaktowych
Premiera remake’u System Shock coraz bliżej!
TAGI:
Podziel się tym artykułem
Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
Poprzedni artykuł TEST: Samsung 9100 Pro SSD
Następny artykuł Sony zaprasza na seans marzeń

Ostatnie newsy

Sony zaprasza na seans marzeń
Newsy
Roborock F25 Ultra debiutuje w Polsce
Newsy
Armor King powraca w TEKKEN 8
Gaming Newsy
Roborock Qrevo Curv 2 Pro – nowy flagowiec z mocą 25 000 Pa trafia do Polski
Newsy