Sony wprowadza najlżejszy na świecie teleobiektyw stałoogniskowy 300 mm

Firma Sony powiększa ofertę obiektywów do pełnoklatkowych korpusów α z mocowaniem typu E o najlżejszy na świecie teleobiektyw stałoogniskowy 300 mm z przysłoną F2.8: G Master FE 300 mm F2.8 GM OSS.

Nowy obiektyw, tak jak wszystkie modele z serii G Master, zapewnia niezwykłą szczegółowość odwzorowania obrazu. Waży tylko 1 470 g (bez uchwytu na statyw) i jest doskonale wyważony. Szybki, dokładny system AF pomaga ostro i precyzyjnie uchwycić najważniejsze momenty na zdjęciach sportowych lub przyrodniczych – nawet w przypadku fotografowania z ręki. W przypadku użycia na nowym korpusie α9 III obiektyw umożliwia zdjęcia seryjne z szybkością do 120 klatek na sekundę ze śledzeniem ostrości i ekspozycji. Pozwala dokładnie śledzić nawet obiekty wykonujące skomplikowane i różnorodne ruchy. Doskonale uzupełnia lekkie korpusy i zwiększa komfort pracy podczas długotrwałego fotografowania z ręki. Zgodność z oferowanym oddzielnie telekonwerterem pozwala rozszerzyć zakres ogniskowych do 600 mm (900 mm w przypadku korpusów z matrycą APS-C).

Najnowocześniejsza technologia Sony, w tym wysoka rozdzielczość serii G Master, piękny wygląd nieostrych fragmentów i dokładny system AF pozwalają eksponować główne obiekty i utrwalać decydujące momenty na zdjęciach sportowych, reportażowych i przyrodniczych. Innowacyjna konstrukcja optyczna z trzema soczewkami ze szkła Super ED (o bardzo małej dyspersji) i jedną ED skutecznie kompensuje aberrację chromatyczną, zapewniając wysoką rozdzielczość i kontrast. Dotyczy to nawet rogów kadru, dzięki czemu użytkownik ma większą swobodę kadrowania i edycji.

Znakiem rozpoznawczym serii G Master jest gładkie, przyjemne dla oka rozmycie nieostrych fragmentów. Właściwość ta stanowi dużą zaletę obiektywu 300 mm, ponieważ maksymalna przysłona F2.8 zapewnia małą głębię ostrości i pozwala tworzyć kontrast między głównym motywem a nieostrym tłem. Do zoptymalizowania efektu bokeh przyczynia się indywidualna kalibracja każdego egzemplarza przed wysyłką z fabryki. Dużą gładkość nieostrych fragmentów zapewnia też 11-listkowa przysłona kołowa.

Dwa najnowsze silniki liniowe XD (extreme dynamic) i sterujące nimi algorytmy zapewniają szybką, cichą pracę systemu AF i niski poziom wibracji. W połączeniu z nowym korpusem α9 III obiektyw pozwala robić zdjęcia seryjne z szybkością do 120 klatek na sekundę ze śledzeniem ostrości i ekspozycji i utrwalać dynamiczne wydarzenia bez obawy o utratę najcenniejszych chwil. Jest to szczególnie cenne w przypadku fotografowania szybko poruszających się sportowców i zwierząt lub obiektów wykonujących nieprzewidywalne ruchy na koncertach itp. Co więcej, system AF działa wydajnie nawet po dodaniu oferowanego oddzielnie telekonwerteraiii.

Konstruktorzy obiektywu G Master FE 300 mm F2.8 GM OSS dołożyli wielu starań, by zmniejszyć wagę i zapewnić dobre wyważenie. W rezultacie nowy model waży około 1 470 gramów (bez uchwytu do statywu) i jest najlżejszym produktem tej klasy. Tubus obiektywu powstaje ze stopu magnezu – materiału odznaczającego się dużą wytrzymałością i lekkością. Uniknięto również skupienia ciężaru z przodu tubusu, dzięki czemu obiektyw jest poręczny i umożliwia dokładne panoramowanie podczas zdjęć z ręki. Tryb stabilizacji MODE 3, poprawiający obraz w wizjerze poprzez optymalizację algorytmu stabilizacji, umożliwia dokładne uchwycenie dynamicznych scen.

Użytkownicy korpusu α9 III mogą ponadto przypisać do pierścienia funkcji ustawienie „zaprogramowana ostrość”, aby później natychmiast ustawiać ostrość na dowolnie wybraną odległość. Obsługę w zastosowaniach profesjonalnych ułatwiają przyciski blokady ostrości rozmieszczone w czterech punktach na obiektywie. Ich funkcję można zmieniać w menu korpusu.

Nowy obiektyw FE 300 mm F2.8 GM OSS trafi do sprzedaży w styczniu 2024 r.