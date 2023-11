Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie przełomowego aparatu α9 III z pierwszym na świecie pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu z systemem globalnej migawki.

Nowy, pełnoklatkowy przetwornik obrazu z globalną migawką imponuje możliwościami. Pozwala między innymi robić zdjęcia seryjne z szybkością do 120 klatek na sekundę bez deformacji obiektu, a ponadto eliminuje tzw. blackout, czyli zanikanie podglądu obrazu podczas zdjęć z dużą szybkością. Matrycę tę połączono z najbardziej zaawansowanym z dotychczasowych systemów AF firmy Sony, który wykorzystuje sztuczną inteligencję i umożliwia wyznaczanie parametrów AF/AE nawet 120 razy na sekundę. W przypadku używania lampy błyskowej ważną zaletę stanowi możliwość jej synchronizacji z dowolnym czasem otwarcia migawki. Wszystko to sprawia, że korpus α9 III daje zawodowym fotografom zupełnie nowe możliwości utrwalania decydujących momentów.

Korpus α9 III jest wyposażony w pierwszy na świecie pełnoklatkowy przetwornik obrazu „stacked CMOS” z globalną migawką i własną pamięcią, którego efektywna rozdzielczość wynosi około 24,6 megapikselaiii, oraz najnowszy procesor obrazu BIONZ XR. Aparat umożliwia zdjęcia seryjne ze śledzeniem AF/AE i ciągłością podglądu obrazu z szybkością do 120 klatek na sekundę. Automatyczne ustawianie ostrości zapewniają pola AF z wykrywaniem fazy, gęsto rozmieszczone w płaszczyźnie ogniskowej. Dzięki dedykowanemu procesorowi wykorzystującemu sztuczną inteligencję (SI) system AF precyzyjnie rozpoznaje różnorodne obiekty w czasie rzeczywistym. Rejestracja nawet 120 klatek na sekundę i duża dokładność rozpoznawania obiektów pozwalają z łatwością fotografować niepowtarzalne sceny i decydujące chwile, jakich nie uchwyci nieuzbrojone oko. Procesor SI w korpusie α9 III wspomaga fotografowanie i filmowanie poprzez dokładne rozpoznawanie kształtów i ruchów obiektów. Umożliwia działanie systemu AF z rozpoznawaniem w czasie rzeczywistym i śledzenie w czasie rzeczywistym, przez co znacznie zwiększa dokładność automatycznego rozpoznawania oczu wybranego obiektuv oraz uzyskiwania i utrzymywania ich ostrości. Do zapewnienia wysokiej jakości fotografii przyczynia się też 5-osiowa stabilizacja matrycy, pozwalająca wydłużyć czas otwarcia migawki o 8 stopni.

Całkowicie wyeliminowano ograniczenia, jakie narzucały tradycyjne migawki mechaniczne. Najkrótszy czas otwarcia migawki wynosi obecnie 1/80 000 sekundy (1/16 000 sekundy podczas zdjęć seryjnych), co pozwala uchwycić bez żadnych zniekształceń nawet szybko poruszające się obiekty. Zgodne lampy błyskowe Sony, na przykład HVL-F60RM2 i HVL-F46RM synchronizują się z dowolnym czasem otwarcia migawki. W starszych rozwiązaniach ustawienie czasu otwarcia migawki krótszego od czasu synchronizacji z lampą powodowało drastyczny spadek ilości światła. Obecnie, dzięki synchronizacji lampy z pełnym zakresem czasów, możliwe jest fotografowanie scen niełatwych do uchwycenia z użyciem tradycyjnej technologii.

Użytkownik aparatu α9 III może określić, czy priorytetem jest dla niego jak najszybsze wyzwolenie migawki, czy wyświetlanie obrazu w wizjerze lub na monitorze. Nowa funkcja Pre-Capture pozwala zapisać obrazy z okresu poprzedzającego naciśnięcie spustu migawki — jak gdyby czas cofnął się nawet o 1 sekundę. Funkcja zwiększania szybkości zdjęć seryjnych chwilowo przyspiesza wykonywania zdjęć, dzięki czemu ważne momenty zostają utrwalone w pojemnym buforze. Dzięki zwiększeniu ogólnej wydajności systemu pojedyncza seria zdjęć wykonana z szybkością 30 kl./s może zawierać około 390 obrazów JPEG w wysokiej jakości.

Przetwornik z globalną migawką eliminuje zniekształcenia obrazów rejestrowanych w postaci filmów lub fotografii. Użytkownik może więc obecnie z łatwością robić zdjęcia pobliskiej scenerii z szybko jadącego samochodu, filmować szybko poruszające się obiekty itp. Nowy aparat jest pierwszym modelem w serii Alpha, który nie powoduje przycięcia filmów nagrywanych w formacie 4K 120p i zachowuje pełny kąt widzenia używanego obiektywu. Można też nagrywać filmy 4K 60p o wysokiej rozdzielczości, uzyskiwanej poprzez oversampling obrazu 6K.

Korpus α9 III jest wyposażony w technologię S-Cinetone, opracowaną pierwotnie na potrzeby cyfrowej kamery filmowej VENICE. Nadaje ona naturalny wygląd najjaśniejszym częściom obrazu i pięknie eksponuje osoby i skórę ludzką. Aby zapewnić bogate przejścia tonalne, w aparacie wykorzystano najnowsze rozwiązania z dziedziny wideo i umożliwiono użycie krzywej S-Log3. Jeśli filmowany obraz jest przetwarzany za pomocą krzywej logarytmicznej, użytkownik może zaimportować własną tabelę LUT i zastosować ją w podglądanym obrazie.

Firma Sony wzięła pod uwagę opinie zawodowych fotografów i zadbała o funkcjonalność i niezawodność, które lepiej spełniają ich potrzeby. Zwiększono między innymi ergonomię uchwytu aparatu. Wygodnie leży on w dłoni i zapobiega nadmiernemu obciążeniu nawet podczas używania teleobiektywu i przy długotrwałej pracy.

Aby ułatwić sobie zdjęcia w układzie portretowym, można nabyć oferowany oddzielnie uchwyt pionowyVG-C5. Zapewnia on taką samą funkcjonalność i uniwersalność, jak aparat trzymany poziomo, i zwiększa komfort pracy podczas długich sesji zdjęciowych. Sam uchwyt i strefa przycisku spustu migawki są zaprojektowane tak samo jak ich odpowiedniki na korpusie — i tak samo wygodne. Elementem korpusu α9 III jest monitor LCD z 4-osiową regulacją pozycji i panelem dotykowym, który umożliwia intuicyjną obsługę przy użyciu najnowszego menu dotykowego. Doskonałą widzialność obrazu zapewnia też wizjer elektroniczny OLED Quad XGA o rozdzielczości 9,44 mln pikseli i współczynniku powiększenia 0,90x, mający taką samą jasność jak wizjer aparatu α7R V. Z przodu korpusu umieszczono przycisk własny. Użytkownik może do niego przypisać między innymi funkcję zwiększania szybkości zdjęć seryjnych, a następnie błyskawicznie zmieniać tempo zdjęć bez zdejmowania palca z uchwytu. Takie rozwiązanie pomaga zawodowym fotografom w czasie zdjęć w każdych warunkach.

W korpusie α9 III wprowadzono nową funkcję filtrowania odtwarzanych obrazów, która umożliwia efektywną selekcję dużych ilości fotografii powstałych w trybie zdjęć seryjnych.

Menu funkcji jest teraz dostępne podczas odtwarzania, dzięki czemu użytkownik może efektywnie selekcjonować duże ilości fotografii zrobionych w trybie zdjęć seryjnych. Zawartość menu funkcji dla trybu odtwarzania można zdefiniować wcześniej, aby podczas wyświetlania obrazów wybierać z niego takie funkcje, jak włączanie ochrony, przesyłanie do smartfona czy przesyłanie przez FTP. Aparat jest wyposażony w tylny mikrofon do nagrywania notatek głosowych. Takie nagrania audio można przesyłać przez FTP razem ze zdjęciami.

Aparat α9 III może przesyłać dane nawet dwa razy szybciej od modelu α9 II. Transmisja w paśmie 5 GHz gwarantuje najwyższą szybkość i stabilność zarówno fotoreporterom i autorom zdjęć sportowych, którzy muszą natychmiast dostarczyć materiał przez FTP, jak i w zastosowaniach studyjnych. Korpus α9 III daje różne możliwości zapisu fotografii i filmów na nośniki w dwóch gniazdach. Obsługiwane są karty CFexpress typu A i karty SD UHS-I i UHS-II.

Aparat α9 III i uchwyt VG-C5 będzie można zamawiać od stycznia 2024 r.