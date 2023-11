Projektowanie stron internetowych i sklepów z PrestaShop

Myślisz o założeniu własnej firmy? Chcesz mieć swój sklep internetowy, który pozwoli ci zwiększyć zarobki? Jeśli tak, jest wiele możliwości jego stworzenia. Jedną z nich jest PrestaShop, czyli wszechstronne i uniwersalne narzędzie, pozwalające na tworzenie stron internetowych, ale przede wszystkim sklepów online.

Sklepy i strony internetowe na PrestaShop

PrestaShop jest platformą e-commerce typu open-source, używaną głównie do tworzenia sklepów internetowych. Jest to popularne rozwiązanie, które umożliwia użytkownikom łatwe stworzenie i zarządzanie zawartością sklepu online. Oprogramowanie to jest bezpłatne i można je modyfikować dzięki otwartej licencji. PrestaShop jest stosunkowo prosty w korzystaniu, nawet dla osób nieposiadających zaawansowanej wiedzy technicznej. Ma intuicyjny panel administracyjny, który umożliwia łatwe zarządzanie produktami, zamówieniami, klientami i transakcjami. Użytkownicy mogą dostosować swój sklep za pomocą różnych motywów i modułów, które zmieniają wygląd i dodają funkcjonalności do sklepu. Dzięki temu, ich strona www e-commerce uzyskać może indywidualny wygląd, będąc bardzo wygodną w korzystaniu.

Jakie możliwości ma sklep online na PrestaShop

Stworzenie sklepu internetowego na PrestaShop zapewnia mu wiele wbudowanych funkcji, takich jak zarządzanie zapasami, różne opcje płatności, narzędzia do SEO, marketingu, analizy oraz obsługa wielu języków i walut. Dzięki temu, że PrestaShop posiada dużą społeczność użytkowników i programistów, którzy regularnie tworzą nowe moduły i motywy, a także oferują wsparcie innym użytkownikom, rozwiązywanie różnorodnych problemów jest znacznie szybsze i łatwiejsze.

A może tworzenie stron internetowych?

Nie każda firma potrzebuje sklepu internetowego. Jeśli nie zamierzasz nic sprzedawać, a raczej będziesz świadczyć usługi, dobrym wyborem może być dla ciebie stworzenie strony internetowej. I w tym przypadku jest wiele możliwości, takich jak zakodowanie jej ręcznie od podstaw lub skorzystanie ze specjalnych narzędzi, jak np. WordPress. Firma zapewnia kompleksową obsługę, od projektu strony internetowej, aż po jej publikację i obsługę. W cenie jest także optymalizacja strony, dzięki czemu jest ona zgodna z wymaganiami Google.

Masz dylemat i wahasz się pomiędzy zamówieniem stron www, a sklepu internetowego? Stworzenie strony internetowej Warszawa z pewnością może być szybsze i tańsze. Jeśli zdecydujesz się wykorzystać gotowy kreator stron www, będzie mógł to zrobić też sam. Kiedy jednak chcesz sprzedawać online, profesjonalna strona internetowa to może być za mało. Agencja interaktywna może wówczas wykonać dla ciebie sklepy internetowe Warszawa.