Sony prezentuje nową wersję PlayStation 5

Chociaż PS5 nie ma jeszcze roku, Sony zdecydowało się na jego lekkie odświeżenie. Nowa wersja popularnej konsoli może pochwalić się prostszym sposobem mocowania podstawki i nieco lżejszą konstrukcją.

Jak się okazało, nowa wersja PlayStation 5 waży o 300 g mniej niż pierwowzór: wynika to z zastosowania mniejszego układu chłodzenia oraz nowych wentylatorów. YouTuber Austin Evans, który na swoim kanale zajrzał do środka cyfrowej edycji konsoli, zauważył, że radiator skurczył się niemal o połowę, a odświeżone PS5 w zamian otrzymało lepsze „wiatraki”.



Chociaż może się to wydawać drastycznym krokiem, w praktyce ma dość niewielki wpływ na efektywność chłodzenia. Przeprowadzone przez YouTubera badanie wskazało, że nowe PlayStation 5 nagrzewało się o zaledwie 3-5 stopni więcej niż starsza wersja – nie powinno mieć to wpływu na wydajność w grach, za to może budzić pewne obawy o długowieczność systemu. Nie wiadomo, czy podobne zmiany zostały zastosowane także w edycji z napędem fizycznym.



Poza tym modyfikacje są stosunkowo niewielkie i dotyczą głównie wygody użytkowników. Sony przeprojektowało podstawkę konsoli, tak, by do jej odkręcania nie trzeba było sięgać po śrubokręt – śrubę mocującą można teraz odkręcić ręcznie. Nowa wersja PlayStation 5 trafiła do sprzedaży w Japonii, Australii i Stanach Zjednoczonych. Kosztuje ona tyle samo, co dotychczas.