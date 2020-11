Sony będzie produkowało drony pod marką Airpeak

Na rynku znajdziemy setki dronów, od niepoważnych zabawek za kilkadziesiąt złotych po drogie, profesjonalne narzędzia dla filmowców i naukowców. Właśnie wkracza na niego nowy gracz, Sony.

W opublikowanej dzisiaj krótkiej prezentacji, Sony przedstawiło najważniejsze założenia projektu Airpeak. Ma on łączyć doświadczenie firmy w zakresie utrwalania i przetwarzania obrazu z zaawansowanymi technologiami wykrywania przeszkód i strumieniowania w czasie rzeczywistym. Producent zapowiada, że inicjatywa ta skierowana będzie przede wszystkim do branży rozrywkowej, co wskazuje na to, że marka Airpeak będzie obejmowała urządzenia dla profesjonalnych twórców wideo, vlogerów i filmowców. Projekt ma ruszyć wiosną 2021 roku… i na razie wiemy jedynie tyle.



Nie jest tajemnicą, że Sony już od pewnego czasu spogląda w stronę rynku bezzałogowych pojazdów latających. W styczniu bieżącego roku producent złożył zgłoszenie patentowe, którego przedmiotem był składany dron – jego śmigła mogły być wsuwane do wnętrza obudowy. Na rysunkach widoczne były dwa warianty urządzenia, jedno z czterema śmigłami i jedno z ośmioma. Czy podobna konstrukcja będzie dostępna w linii Airpeak? Czas pokaże…